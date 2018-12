Fájdalomcsillapítás otthon – mit tehetek?

A fájdalom olyan védekezési mechanizmus, amellyel a szervezetünk üzen. Annak jelzésére, hogy valami probléma adódott, a fájdalmat ingerként továbbítják az agyba az idegpályák. A szervezet célja ezzel az, hogy minél hamarabb megszüntessük a kiváltó okot. A fájdalom lehet akut, hirtelen jelentkező. Van azonban hosszan tartó, krónikus változata is, utóbbi esetben nem az a test célja, hogy a figyelmünket felkeltse az érzéssel. Mivel a krónikus fájdalom hosszú ideig is fennállhat, az érintettek életminőségére is nagy hatással van. Ezért is csillapítjuk hosszan tartó kellemetlenség esetén a fájdalmat. De nemcsak azért van szükség a csillapításra, hanem a szervezet védelme érdekében is. Ugyanis ha a fájdalom gyulladásos eredetű, a fájdalom kapcsán roncsolódnak a szövetek, az érző idegek még érzékenyebbek lesznek és a kisebb fájdalmat is nagyobbnak élhetjük meg.

Ha nem vagy biztos a fájdalom okában, vagy krónikusan csap le rád, mindenképpen fordulj orvoshoz, aki felállítja a megfelelő diagnózist és megfelelő gyógykészítményt ajánl. Sokszor azért is szükség van az orvos segítségére, mert minden ember másképp reagál a változatos tartalmú fájdalomcsillapítókra, a tesztidőszakban pedig jó, ha a doktor is jelen van és szaktudásával járul hozzá a megfelelő szer kiválasztásához.

Masszázzsal

Vannak viszont élethelyzetek, amikor a fájdalom hirtelen jelentkezik és nincsen kéznél gyorsan ható fájdalomcsillapító gyógyszer. Ilyenkor mindenki szívesen fordul olyan alternatív megoldásokhoz, amelyek segíthetnek az állapotán. Vannak masszázstechnikák, amelyek erre hivatottak. A masszázs önmagában is ellazít és felfrissít, így hosszú távon jó hatással van a szervezetre. Ha a fájdalom az izmok állapotából adódik, egy jó kezű masszázs terapeuta megszabadíthat a kellemetlenségtől. A hasonló elven működő reflexológia is támasz lehet, ha a fájdalom elűzése a cél: a kézen és lábon alkalmazható masszázs bármikor elérhető és viszonylag könnyen elsajátíthatóak az alapjai. Nemcsak a fájdalom elmulasztására vethető be, hanem kiegészítő kezelésként is jó választás lehet. A reflexológia szerint a testen energiazónák futnak, a kéz és a láb pedig a test tükörképe, ahol az összes szervnek helye van – ezáltal pedig maguk a szervek is elérhetőek, az állapotuk javítható.

Jöhet az akupresszúra?

Az otthon is használható fájdalomcsillapító módszerek egyike az akupresszúra. A módszer azon alapszik, hogy a követői szerint a testünkben az energia meridiánokon (vezetékeken) keresztül áramlik, és ha valaki beteg, az energiában zavar támad. Az akupresszúra lényege, hogy az energiarendszert normalizálja. A módszer egyáltalán nem új keletű, több ezer éves keleti tudomány áll mögötte. Kínában évezredek óta használják gyógyításra, ahogyan az akupunktúrát is – utóbbi esetében nem masszírozással, nyomással, hanem tűszúrással stimulálják a pontokat.