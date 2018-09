Ezt lesd el: skandináv dizájn

A skandináv dizájn szerelmesei szerint nincs még egy ilyen egyszerű és letisztult hangulatot árasztó stílus, mint ez a semmihez sem hasonlítható, egyedi északi világ. Bár első körben úgy tűnhet, hogy a stílus kialakítása nem bonyolult, óva intünk attól, hogy hamar elbízd magad. Az egyszerű, letisztult elemek, formák ugyanis csak akkor alkotnak harmonikus közeget, ha betartunk néhány fontos szabályt, amelyek a skandináv dizájn alapját adják.

A skandináv stílus egyik meghatározó hozadéka a funkcionalitás, így ha tetszik, ha nem, az teszi fel a koronát a dizájnra, hogy a külcsín mellett a tartalmi érték is legalább annyira színvonalas. Tehát nemcsak vizuális élvezeteket kell biztosítaniuk a berendezési tárgyaknak, hanem el is kell látniuk a feladataikat, mégpedig a lehető legjobb módon. Semmi túlzás, semmi feltűnés, a lényeg az egyszerűségen és a hasznosságon van. Jó példa erre egy modern skandináv elektromos fűtőpanel, amely nemcsak funkcióját tekintve kiváló, hanem megjelenésében is übereli szinte az összes fűtési elemet. A takarékosság és a környezettudatosság is az északiak védjegye, na meg az is, hogy az ottaniak szeretik a természetet és ez meg is látszik az otthonaikon: a természetes anyagok uralják a tereket: natúr színek, egyszerű szövésű anyagok, kellemes kárpitok természetes anyagokból, gyapjúból, pamutból, lenből.

A skandinávok szeretik a fényt és a lámpákat, a függönyöket viszont nem annyira. A színekkel csínján bánnak, inkább kevesebbet használnak. A falak javarészt fehérek az északi otthonokban, de nemcsak a falak kapják a fehéret: van, hogy a bútorok jelentős része is ilyen színű, na meg az ajtók, ablakok is. Vannak, akik natúr színekkel kombinálják a fehéret, az is belefér a hangulatvilágba. A halványszürke falak is gyakoriak, ha ezt választják, az szürkével harmonizáló színekkel rendezik be a helyiségeket. Bútorokat, kiegészítőket bezsúfolni egyenesen tilos a skandináv stílus esetében.