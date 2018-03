Ezért jó vegánnak lenni

Megosztó, mert sokak szerint szélsőséges, az életmódot folytatók szerint viszont ez a lehető legetikusabb táplálkozási forma: a vegánok ugyanis nemcsak az ételek kapcsán elhivatottak, hanem az egész életükre és értékrendjükre hatással van a szemléletük, akár azt is mondhatnánk, hogy az elviekre építik a hétköznapjaikat. Bár a vegán étkezést többen extrémnek tartják, a táplálkozástudósok kötött elterjedt a nézet, hogy egy tökéletesen felépített vegán étkezési rendszer akár a legegészségesebb is lehet. Mindez persze akkor válik valóra, ha a táplálkozás által minden fontos anyag bejut a szervezetbe, és kimarad minden olyan, ami káros. A túlsúly esélye is kisebb a vegán életmódot folytatók körében, és a helytelen táplálkozás kapcsán kialakuló betegségek ellen is hatékonyabb ez az életmód.

Az átlagemberek általában nincsenek tisztában azzal, hogy a vegetáriánusok között több irányzat létezik. Vannak ovo-laktovegetáriánusokat, akik húst nem esznek, de tejtermékeket és és tojást fogyasztanak. A laktovegetáriánusok a húst és a tojást mellőzik az étrendjükből, míg a vegánok csak növényi eredetű táplálékokat hajlandóak a szervezetükbe vinni. A vegánok nemcsak a táplálkozásuk által mutatják az állatokkal kapcsolatos szemléletüket, hanem az élet számos területén képviselik a vegán nézeteket. Eszméik nemcsak a húsmentes táplálékokon alapulnak, hanem az ökológia és az állatvédelem területein is szembetűnőek. Sőt, sokan nem a táplálkozás kapcsán döntenek az életmód követéséről, hanem az eszmeiségéhez szeretnének csatlakozni.

Anna 7 éve döntött úgy, hogy a vegán életmód felé fordul. – Már a gimiben rájöttem, hogy semmi kedvem húst enni. Mindig is nagyon szerettem az állatokat, és lelkileg nagy teher volt, hogy őket eszem meg. A környezetemben ugyan nem fogadták el, de nem érdekelt. Mivel nem erőltették rám a húsevést, nem volt gondunk egymással. Aztán a tojásról és a tejtermékekről is kezdtem leszokni, ez tudatosabb választás volt. Nehezebben ment, mint a hús elhagyása, de 7 éve teljesen átálltam, és azóta is tartom magam az elveimhez. Meg kellett tanulnom azt, hogy a táplálkozásommal mindent megadjak a szervezetemnek, úgy kell összeállítanom a kajákat, hogy a vitaminokat, ásványai anyagokat és nyomelemeket is bevigyem. Büszke vagyok arra, hogy egészségesen élek, az állati eredetű ételektől mentesen, és nem ártok a környezetnek sem. A természetvédelem is fontos számomra, és az állatvédelem is. Senkitől sem várom el, hogy kövesse a szokásaimat, csak mindenkitől azt kérem, hogy fogadjon el, ahogyan én is teszem mással.