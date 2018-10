Ez a leggyorsabb sminkelési technika

A gyors smink lényege a jó technika, na meg a sok gyakorlás, így akiknek elsőre nem sikerül megtanulni a villámmódszert, azok se csüggedjenek. A sminkelésnek ugyan adott a menete, egyéntől és igényektől függ, kinek mennyi időbe kerül a szép arc elkészítése. Elmondjuk, hogyan kell felépíteni a tökéletes sminket, utána pedig mutatunk egy videót, amiből elleshető a villámtechnika.

Tisztítsd meg az arcbőröd, készítsd elő az alapozásra. Egy könnyű hidratáló krémet vigyél fel az arcodra, hagyd, hogy az felszívódjon. Majd ahol sötétebb tónusú a bőröd (többek között az álladon, a szemed alatt), oda kenj fel fedő stiftet. Ha az ujjaiddal dolgozod szét, szépen fed majd. Ha megvan a megfelelő színű alapozó, nyomj belőle a kézfejedre és az ujjaiddal vidd fel azt az arcodra. Egy jó szivacs sokat segít abban, hogy egységes legyen az alapozás, erre a ráncok és a pórusok eltakarása miatt van szükség. Az oldalirányú mozdulatok is sokat segítenek finomítani az alapozót. Ha megvagyunk, jöhet a porpúder. Ehhez már ecsetet használjunk, lehetőleg nagyot. A porpúderhez alkalmazzunk körkörös mozdulatokat. Ahhoz, hogy a smink tartós legyen és az alapozó fénye ne üssön át, szépen el kell dolgozni a porpúdert.

Sötétebbet a világossal

Ahhoz, hogy a sminkben a szemöldökünk jól mutasson, egy megfelelő színű szemöldökceruzát kell segítségül hívni, azzal “beszínezve” a szálak közötti helyet. A pirosítóról sem szabad elfelejtkezni, az viszont nem mindegy, hová visszük fel azt. Kell belőle a homlok közepére, az állra is, hogy a smink természetesebbnek hasson. Fontos, hogy a pirosítót is jól dolgozzuk be. A szemhéj festése előtt púderozzunk, majd vigyünk fel két árnyalatot. Érdemes egy sötétebbet és egy világosabbat használni a szép tekintet elnyeréséhez, a sötétebbet belülre, a világosabbat a nagyobb felületre, kintebb javasolt felvinni a szemhéjra. Ha ez megvan, össze kell mosni a két árnyalatot. Ez sem bonyolult, csupán rutin kérdése, meglátod, hamar ráérzel a mozdulatokra.

A szempillák spirálozása a következő lépés. Átfesthetjük azokat akár kétszer is, a szemet kiemeli az erős szempillafestés. Arra érdemes ügyelni, hogy a második réteget csak akkor vigyük fel, ha az első megszáradt. A megfelelő színű rúzs kiválasztása is sarkalatos kérdés, és az sem mindegy, mennyire tartós az. A szekértők azt mondják, ha egy kis alapozóval készítjük elő a szájat, a rúzs tovább bírja. A kontúrozás is fontos része a száj kiemelésének, a menete az, hogy a száj közepétől indulunk a ceruzával és apró mozdulatokkal húzzuk meg a vonalat. A ceruza színe a rúzstól sötétebb legyen, így megadja a száj dinamikáját.

Azoknak, akik azt gondolják, hogy a fent leírtakhoz órákra van szükség, bizony nagyon tévednek. A rohanó hétköznapok ugyanis sokakat tanítanak meg arra, hogy a lehető legjobban használják ki az idejüket – igaz ez a sminkelésre is, amit mi sem bizonyít jobban, mint ez a videó.

