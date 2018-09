Ez a félóra megváltoztathatja az életed! (x)

A Curves programja egy félórás, intenzív „mozgáscsomag”, amelyet profi edzők vigyázó tekintete alatt és motiváló jelenlétükben végzel el. Így egyszerre tehetsz egészségedért sokat úgy, hogy nem kell megerőltetned magad, és részese lehetsz egy olyan erős női közösségnek, amely figyel rád, és nem hagy kiesni a ritmusból!

A Curves edzés lényege az, hogy egy fél órás időtartamba „sűrítsük” minden edzés leghatékonyabb részét, mind a kardió, mind pedig az izomerősítés szempontjából. Így ez a félóra tartalmaz minden olyan elemet, amelyek fontosak egy edzés során: bemelegítés, erősítés, kardióedzés, levezetés és nyújtás. A köredzés lényege az, hogy 30 másodpercenként gépet váltasz, így a megdolgoztatott izomcsoportnak van ideje pihenni, ezáltal fejlődni.

Nagyon fontos az, hogy ugyan az edzés a lelki állapotunkra is jó hatást gyakorol, élettani pozitív hatásait talán érdemesebb még inkább kiemelni – hiszen ép test szükséges az ép lélekhez! A Curves edzésében az a jó, hogy bármilyen életkorban el lehet kezdeni, akár azért, hogy egy alaperőnlétet fenntartsunk, de részese lehet egy életmódváltásnak vagy akár egy fogyókúrának is. Hiszen a Curves-edzés felpörgeti az anyagcserénket, de nem terheli meg sem a csontokat, sem az ízületeket, tehát bátran ajánljuk a negyedik x-et betöltött vagy akár azt már átlépett hölgyeknek! Nem beszélve arról, hogy számukra akár a menopauza számos, kellemetlen tünetére is enyhítést hozhat a Curves programja. Így könnyedén „ott ragadhatunk” a Curves edzőtermeiben – hiszen nemcsak egy hatásos, jól eső edzés, de egy jó hangulatú, barátságos közeg vár minket!