Ifjú magyar szakemberek Európa legjobbjai között – kilenc érmet szerzett a hazai csapat az EuroSkills versenyén

Idén szeptember 26–28. között a Papp László Sportaréna közönsége egy nem éppen szokványos versengésen szoríthatott a magyar részvevőknek. Az Európa 28 országából verbuválódott indulók ugyanis nem különféle sportágakban, hanem olyan szakmákban mérték össze képességeiket, mint például az autószerelés, a kirakatrendezés, az ápolás és gondozás vagy éppen a kertépítés. Az összesen 37 mesterség képviselői ebben az évben a járműipar és logisztika, az építőipar, a gyártástechnológiák és mérnöki tevékenységek, az információkommunikációs technológiák, a kreatív művészetek és divat, valamint a szolgáltatóipar és vendéglátás területeiről érkeztek, és három napon át, összesen 14-18 órát versenyezve adták le legjobb mesterműveiket a zsűrinek egyéni és csapatverseny kategóriákban.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által rendezett versenyen a legjobb hagyományokat ápolva ezúttal is kiváló eredményt ért el a hazai küldöttség, hiszen a 27 szakmában induló magyar fiatalok három arany-, három ezüst- és három bronzérmet nyertek. A magyar csapatból tehát minden harmadik versenyző dobogós eredményt szerzett, és ezzel a nemzetek versenyében is az egyik legjobb teljesítményt érték el!

Szabi a dubaji negyedik hely után dobogós lett Budapesten!

Cseke Szabolcs, a PPG Trilak érdi versenyzője festő és díszítőfestő szakmában szerzett ezüstérmet, ismét megerősítve, hogy ebben a mesterségben korosztálya legjobbjai között kell vele számolni. Szabolcs ugyanis a szakmák világbajnokságán, a Dubajban megrendezett WorldSkillsen már elért egy kimagaslóan jó eredményt tavaly megszerzett negyedik helyezésével.

„Körülbelül ezer munkaórát gyakoroltunk az öt modulból álló feladatsorra, ahol tapétázásban, ajtómázolásban, designfestésben, absztrakt falfestésben és egy szabadon választott kép elkészítésében mérték össze tudásukat a résztvevők” – számolt be a közel 2,5 éves felkészülési időszak küzdelmeiről Csáki Csaba aranykoszorús festő-mázoló-tapétázó mester, Szabolcs edzője. Csáki úr elmondta, hogy 24 éves versenyzőjét országos selejtezők során választották ki a szakma legjobb ifjú képviselői közül. „Nagyon komoly szakmai alázatra van szükség egy ilyen eredményhez, és nem elég önmagában az, hogy valaki szeresse a hivatását. A pontosság és az áldozatkészség is elengedhetetlen ebben a megmérettetésben, és Szabolcs eddig már számos selejtezőn és versenyen bizonyította, hogy ezek az erények mind megvannak benne.”

„Szeretem a szakmám, és meg fogok élni belőle”

„Természetesen voltak megpróbáltatások, nehézségek és hullámvölgyek a felkészülés során, amikor nem jöttek a várt eredmények, de akkor is tovább tudtunk lendülni” – mondta el közvetlenül a díjátadó után Szabolcs. „A legnagyobb köszönettel a PPG Trilaknak tartozom, mert biztosította a hátteret a felkészüléshez, és ez mindig segített a holtpontokon is túljutni. A versenyen a végletekig el kellett menni a minőségben és precizitásban, olyan mértékben, ami a való életben már nem is követelmény. Nehéz volt, de nem bántam meg, hogy belevágtam ebbe a versenybe, mert szeretem ezt a szakmát, és szerintem ha jól csinálja valaki, akkor ebből a mesterségből tisztességes színvonalon meg lehet élni ma Magyarországon, akár hosszú távon is” – mondta az ezüstérmes versenyző.

„A PPG Trilaknál kidogoztunk egy motivációs rendszert azért, hogy a fiatalok minél nagyobb számban jelentkezzenek a festő szakmában a versenyre. A dobogós helyezetteknek például magas pénzjutalmat kínáltunk fel. Szabolcs megérdemelten kapja majd meg ezt a jutalmat, amely a második helyezésével jár, hiszen összesen mintegy 130 napot készült intenzíven a megmérettetésre, de már a kiválasztás másfél évig tartó szakaszában is keményen megdolgozott azért, hogy ő képviselhesse az országot az EuroSkillsen” – mondta Horváth József, a PPG TrilakFestőkadémia vezetője.