Ételallergia? Így válassz kozmetikumot

Veled előfordult már, hogy egyes kozmetikumok használata után kipirosodott, viszketni kezdett a bőröd, vagy foltok jelentek meg rajta? Ha igen, valószínűleg azt gyanítottad, hogy a termék egyes összetevőjére vagy érzékeny. Arra viszont vélhetően nem gondoltál, hogy egyes esetekben a táplálékintolerancia is okozhatja a tüneteket. A szakemberek szerint az életmódváltás az, ami hosszú távon megalapozhatja a tünetmentességet, elsősorban abban az esetben, ha a helytelen táplálkozás okozta anyagcserezavar áll a probléma hátterében. Fontos viszont, hogy aki a problémákat tapasztalja, keressen fel egy bőrgyógyászt a biztos diagnózis érdekében.

Azoknak, akik allergiások vagy a táplálékintoleracia nehezíti meg a hétköznapjaikat, nemcsak az étkezések kapcsán kell nagyon figyelniük arra, hogy mit visznek a szervezetükbe, hanem a kozmetikumok összetevőit is érdemes átolvasniuk, mielőtt a vásárlás mellett döntenek. Ugyanis a bőrrel érintkező anyagokra is reagálhat a szervezet érzékenyen. Azok például, akik az állati eredetű fehérjékre érzékenyek, tapasztalhatnak viszketést vagy kipirosodást, ha olyan termékbe botlanak, amely tartalmazza az említett összetevőket. Számukra a vegán termékek jelenthetik a biztonságot, mivel sem a hypoallerén, sem a bio védjegy nem garantálja, hogy nincs állati allergén a kozmetikumban. Persze az allergiás reakció okát nem lehet egyszerűen megállapítani, ezért is javasolt olyan szakemberhez fordulni, akinek nagy tapasztalata van a keresztallergiák terén is.

Ha új kozmetikumot választasz, feltétlenül olvasd el az összetevőket, mielőtt megvásárolod. Ha mindent vállalhatónak találsz a leírásban, akkor se kezd el azonnal használni, végezz bőrpróbát. Egy kicsi területre vidd csak fel a terméket, és figyeld meg, hogy viselkedik a bőröd. Lehetőleg ne az arcodra tedd, inkább a csuklódon vagy a kézfejeden tégy próbát. Ahogyan az állati fehérjére érzékenyeknek is érdemes figyelni arra, hogy lehetőleg ne legyen allergén a kozmetikumokban, a gluténérzékenyeknek sem árt nézni, mivel érintkezik a bőrük – ami pirosodással, viszketéssel jelezhet, ha nemkívánatos anyaggal találkozik. A szakemberek véleménye megoszlik arról, hogy szükséges-e gluténmentes kozmetikai termékeket választaniuk az érintetteknek: az alapálláspont szerint mivel a termékek nem jutnak be a rendeltetés szerinti használattal az emésztőrendszerbe, nem is jelenthetnek veszélyt.