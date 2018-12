2 nyomós érv, hogy mascarponét használj a főzéshez

A mascarpone a tejfölhöz hasonlóan univerzális alapanyag. Remekül illik a húsoktól kezdve a szalonnán át az édes desszertekig gyakorlatilag mindenhez. Valahol a vaj, sajt, tejszín határán mozgó mascarponénak van még egy nagyon fontos előnye, méghozzá az, hogy rendkívül egészséges.

1. Kiváló csonterősítő

A tej- és tejtermékhez hasonlóan a mascarpone is bővelkedik kalciumban, amely a csontjaink legfőbb építőanyaga. Ha nincs elég kalcium a szervezetünkben, a csontok elkezdenek leépülni, elvékonyodni, és törékennyé válnak. Ez a folyamat egy bizonyos kor felett elkerülhetetlen, de nem mindegy, hogy milyen ütemben halad előre. Ezért is fontos, hogy minél tudatosabban beépítsük a kalciumot az étkezésünkbe, akár kalciumban gazdag, mascarponés ételeken keresztül is.

2. Jót tesz a szívműködésnek

A kalcium nemcsak a csontoknak tesz jót, hanem a szív működésének is. A mascarpone ezenkívül nagyobb mennyiségben tartalmaz káliumot és magnéziumot is, amik szintén nélkülözhetetlenek a szívnek és az egészséges érrendszernek.

Tudtad? A mascarpone fogyasztása a kalcium-, kálium- és magnéziumtartalmának köszönhetően csökkenti az érrendszeri betegségek kialakulásának veszélyét, a magas vérnyomást, emellett a szívinfarktus és a stroke megelőzésében is nagy szerepet játszik.