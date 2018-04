Szánj időt magadra! – 5 tipp, hogy kikerülj a mókuskerékből!

Ha az életedet a gyerek-család-munka háromszögében éled, biztos, hogy az elemeid lemerülőben vannak. Fedezd fel a minőségi énidőt, vagyis szánj időt magadra, és szerezd vissza az irányítást az életed felett!

Tervezd be az énidődet!

Ugyanúgy, mint bármilyen másik programot, a saját magadra szánt időt is tervezd be! Ez azért lényeges, mert eleinte, amíg meg nem szokod, hogy az énidő is ugyanolyan fontos, mint a családoddal töltött idő, könnyen elbagatellizálhatod. Ha nem találsz egy lyukas órát sem a naptáradban, akkor valamit mondj le: a lényeg, hogy a kifogások helyett keress egy órát, amit magadra szánsz minden héten!

Tudd, az énidő értékes!

Légy tisztában azzal, hogy az énidőddel nem másoktól veszed el az idődet, hanem magadnak adsz lehetőséget a kikapcsolódásra: így nemcsak kiegyensúlyozottabb leszel, de a körülötted élőket is feltöltheted az energiáddal. Ha rendszeressé teszed az énidőt, könnyebben kezeled majd a stresszt, és a mindennapok kihívásait is hatékonyabban oldod meg. A minőségi énidő nemcsak a ráncaidat, hanem az idegrendszeredet is kisimítja, ami a környezetedre is hatással lesz.

Légy egyedül!

A család és a barátok fontosak, rengeteg szeretet és energiát kaphatsz tőlük, azonban szükség van olyan pillanatokra is, amikor a figyelmedet nem a szeretteidre, hanem magadra irányítod. Te is ugyanúgy megérdemled a figyelmedet, mint bárki más a környezetedben. Tölts tehát magaddal egy kis időt minden héten, mellőzve mindenféle zsibongást, zajt és nyüzsgést. Egyszerűen élvezd a csendet!

Hagyd, hogy az egyszerűség gyönyörködtessen!

Az énidő attól különleges, hogy ilyenkor kizárólag magadra figyelsz és arra, ami neked örömet szerez, ami boldoggá tesz. Akár egy parkban, egy kávézóban, vagy otthon a kanapén töltöd az énidődet, a lényeg, hogy kapcsolj ki és élvezd minden pillanatát! Olvass a kedvenc könyvedből, lapozgass egy magazint, közben kanalazz egy nagy csupor gyümölcsjoghurtot – tégy bármit, amitől jól érzed magad!

Találd meg a hozzád illő hobbit!

Az énidődben gondolkozz el azon, hogy mi az a hobbi, ami igazán boldoggá tenne! Festenél? Kirándulnál? Jógáznál? Különleges recepteket próbálnál ki? Vagy esetleg régi bútorokat varázsolnál újjá? Nincs helyes, sem helytelen válasz, egy dolog számít csak: találd meg azt a tevékenységet, ami jól esik és kikapcsol.