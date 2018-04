Meghitt pillanatok – Így tedd a hétköznapokat is különlegessé!

Még akkor is, ha nagyon elfoglalt vagy, hétköznap is szánj időt magadra, és nemcsak feltöltődsz, de a megoldandó feladatokhoz is kreatívabban tudsz majd hozzáállni.

Az egyszerű az új különleges!

Nem kell méregdrága utazásokra vagy holmikra költened a pénzed ahhoz, hogy jól érezd magad, és különlegessé tedd az énidőt. Fogd a kedvenc regényed, és ülj ki a kertbe vagy a közeli parkba, hallgasd a madarak énekét, és feledkezz bele a nyugalom perceibe. Ha esti órákban tudsz időt szánni magadra, akkor gyújts meg 2-3 nagyobb gyertyát a teraszon, tekerd be magad egy plédbe, és nézegess régi fotókat a gyerekkorodból. Közben kanalazz egy csupor krémes gyümölcsjoghurtot, és hogy fokozd az élvezetet, a tetejére csorgass mézet!

Írj naplót, blogolj!

Az írás felszabadít, kikapcsol és megnyugtat. Ha szeretnéd a gondolataidat, az életed történéseit másokkal is megosztani, kezdj el blogot írni. De ha csak magadnak jegyeznéd fel legbensőbb érzéseidet, akkor fogj egy szép, díszes naplót meg egy tollat, és kezdj naplóírásba! Ha tollal írsz, és nem a billentyűzeten pötyögsz, sokkal jobban a jelenben tudsz maradni, mert közben az agyad arra összpontosít, ahogy a betűket kanyarintod, így nem kalandozol el, és agyalásba sem kezdesz. Ha az énidődben írsz, jobban megismerheted az érzéseidet, és közelebb kerülhetsz önmagadhoz is.

Hallgass zenét!

Az énidődben hallgass nyugtató zongoraszólót vagy andalító csellót, de ha jobban kedveled a modernebb hangzást, a chill out is tökéletes megoldás. Ezek a zenék segítenek ellazulni, nyugtató hatással vannak az érzékeinkre, valamint hozzájárulhatnak kreativitásunk kiteljesedéséhez is. De ha épp nosztalgikus hangulatban vagy, jó választás lehet minden olyan retró zene is, amely kellemes emlékeket idéz fel benned: az énidődben fényképek nélkül is nosztalgiázhatsz, ha meghallgatod kamaszkorod 1-2 slágerét. Emlékszel még a kedvencedre?

Varázsolj wellnessközpontot a fürdőszobádba!

Rengeteg fürdőhab, egy nagy kád víz, gyertyák, egy pohár rosé, vagy ha ahhoz van kedved, kortyolgass illatos levendulateát, és kezdődhet az otthoni wellness! Zárd magadra az ajtót, és engedd meg magadnak, hogy ez az idő csakis a tiéd legyen. Ne foglalkozz a gondokkal, a tennivalókkal, hagyj minden frusztráló dolgot a fürdőszoba ajtaján kívül, csak magadra figyelj, és merülj el a habokban!