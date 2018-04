Az énidő nem önzőség – Így kényeztesd magad a hétköznapokon!

Az énidőt érdemes a hét egy bizonyos napjára betervezned, amit tekints legalább annyira fontosnak, mint a családoddal töltött időt. Tedd rendszeressé az énidőt, és kiegyensúlyozottabb leszel, mint egy wellness hétvége után.

Próbálj ki új ízeket!

Lépj ki a rántott hús-petrezselymes krumpli-savanyú uborka Bermuda-háromszögéből, és fedezz fel új ízeket. Ismerd meg a thai, az indai vagy a japán konyha friss és különleges ízvilágát, és hagyd, hogy új élményekkel gazdagodjanak az ízlelőbimbóid is. Ha mindig is irigykedve figyelted a főzőműsorok séfjeit, vagy a versenyzőket, akkor itt az idő, hogy a te konyhád is megismerje a kreatív énedet! Inspirálódj gasztro oldalakról, szerezz be új fűszereket, és indulhat a főzés! Hagyd, hogy elragadjon az illatok és az ízek kavalkádja, de arra figyelj, hogy az énidődben nem a családi vacsorát kell elkészítened, hanem olyan finomságot, amivel saját magadat kényezteted! Desszertnek pedig kanalazz krémes joghurtot, és a bűntudattal sem kell számolnod!

Kertészkedj!

Akár kertes házban élsz, akár lakásban, a kertészkedés, a virágokkal, növényekkel való foglalatoskodás nagyon jó hatással van a lelkünkre és egész közérzetünkre. Az énidődben ültess virágot, szerezz be szép, színes kaspókat, és próbáld ki, hogy a kisebb növények ültetésénél kesztyű nélkül markolsz a földbe. Persze, utána alaposan kezet kell mosnod, de a föld illata és közelsége segít elmélyülni és közelebb kerülni önmagadhoz, a szépen rendezett kert, vagy balkon pedig nemcsak a szemünket, hanem a lelkünket is gyönyörködteti.

Add meg a testednek és a lelkednek azt, ami jár!

Ha ülőmunkát végzel, biztos, hogy fáj a nyakad, a derekad és a hátad. De ne csak akkor menj masszázsra, ha már sajog mindened! Az énidő jó alkalom arra, hogy relaxáló wellness -, vagy talpmasszázzsal ajándékozd meg magad, de az is tökéletes, ha a manikűrösnél töltöd a magadra szánt időt és szép, ápolt körmökkel távozol. Ha úgy tartja kedved kérj arcmasszázst, vagy ugorj be a fodrászodhoz, közben kérj egy sminket is a kozmetikusodtól, és ne te babrálj vele otthon. Ha a szépítkezést szakértő kezekre bízod, utána nemcsak jól fogsz kinézni, de úgy érezheted magad, mint egy királynő, aki körül mindig sürögnek-forognak.