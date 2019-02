Eljött a fogamzásgátlás új korszaka! (x)

A Rézgyöngy a hosszú távon is biztonságos és hatékony, hormonmentes, méhen belüli módszerek választékát bővíti. Különlegessége az apró méretében és gömb alakjában rejlik. A hagyományos T alakú spirálokhoz képest jelentősen kisebb, nincsenek éles végei, szögletei, így nem irritálja a méhnyálkahártyát és nem sérti fel a méh falát sem.

Mi is az IUB™ Rézgyöngy?

Az IUB™ Rézgyöngy – új néven IUB™ Ballerine – a spirálhoz hasonló működésű, méhen belüli fogamzásgátló eszköz. A méh üregébe helyezve hormonmentesen véd a nem kívánt terhességtől 5 teljes éven keresztül. A termék feltalálójának az volt a célja, hogy egy olyan hormonmentes és humánus fogamzásgátlót fejlesszen, amit bármilyen életkorú hölgy használhat.

„A hagyományos spirálokkal a használók mintegy 15%-ának vannak problémái. Ennek a legfőbb oka az, hogy ezek az eszközök túlságosan nagyok a méh üregéhez képest, ráadásul a formájuk sem optimális” – nyilatkozta dr. Ilan Baram, a termék feltalálója.



A Rézgyöngy egy speciális formaemlékezettel rendelkező fémötvözetből, nitinolból készül, amit már régóta használnak az orvostudományban implantátumok készítésére. A speciális hipoallergén fém, amire 17 rézgyöngy van felfűzve, egy polimerréteggel van bevonva az esetleges allergiás reakciók elkerülésére. A Rézgyöngy gömb alakban helyezkedik el a méh üregében, ahol öt éven át ad le nagyon kis mennyiségű rezet. Ezek a felszabaduló rézionok csökkentik a hímivarsejtek mozgékonyságát és megakadályozzák a megtermékenyítést, így biztosítva a terhesség megelőzését.

Milyen előnyei vannak még?

A Rézgyöngy több mint 99%-os hatékonysággal bír, így a fogamzásgátló tablettáknál is hatékonyabb. Felhelyezése ugyan egy kicsit kellemetlen lehet, de mindössze néhány másodpercig tart, utána pedig szinte teljesen meg is lehet feledkezni a fogamzásgátlásról 5 évre. Mivel ez egy teljesen hormonmentes módszer, így nem okoz testsúlynövekedést, és szoptató kismamáknak is biztonsággal ajánlott. Ezenkívül még nem szült fiatal nők is használhatják, ugyanis nem ártalmas a későbbi fogamzóképességre.

A Rézgyöngy tehát tökéletes fogamzásgátló azoknak a nőknek, akik hormonmentes, hatékony, hosszú távú és rendkívül kényelmes módszerre vágynak.



A termékről a http://www.rezgyongy.hu oldalon lehet többet megtudni.