Egyszerű, csodás meglepetések anyáknak – nem csak anyák napjára

Mondják vagy inkább érzik a legtöbben, hogy a világ legszebb köteléke az anya-gyerek kapcsolat. Az elfogyhatatlan, mindent áthidaló, mindent elfogadó szeretet, az örök biztonság érzése, az otthon melege mind-mind bizonyítják, hogy az anyai lélek a legtisztább és legodaadóbb. Hogy ezt a gyerekek mennyire értékelik, sok mindentől függ. Vannak, akik egészen kicsi korukban tisztában vannak már a súlyával, míg mások csak akkor jönnek rá, mit is kapnak, kaptak az édesanyjuktól, amikor ők maguk is szülővé válnak. A köszönet lehet egy tekintet, egy kézfogás vagy egy nagy ölelés is, ahogyan ajándékkal, apróságokkal is kifejezhető a szeretet.

Olyan ötleteket hoztunk ehhez, amelyek úgy teszik szebbé az édesanyák hétköznapjait, hogy közben nem kerülnek óriási energiába és pénzbe sem, mégis a legtöbbet adják. Hogy miért? Mert a kevesebb néha több. De lehet, hogy ezt csak akkor fogod megérteni, ha te magad is szülővé válsz – ahogyan fentebb is írtuk. Ezzel azonban az égvilágon semmi baj sincsen.

Anyukád szeret kávézni? Ha igen, hívd meg egy jó kávéra. Nem kell túlbonyolítani, maga a gesztus is nagyon jól fog esni neki, hiszen figyelsz rá, és jót akarsz neki, emellett a program is felüdülés – kilépve a hétköznapi rohanásból. Ha nincs kedvenc helye, újíts be valami izgalmassal, ha pedig kifejezetten utál eljárni, lepd meg a kedvenc kávéjával otthon, akkor, amikor nem is számítana rá. Tegyél mellé néhány kekszet, egy apró csokit, esetleg egy pohár vizet, hogy érezze a törődést. Az eredmény nem marad el, meglásd!

Ezen meg fogsz lepődni, de úgy is boldoggá teheted az anyukádat, ha meglepetésből kitakarítod a konyhát, vagy rendet raksz. Oké, remélhetőleg a munkamegosztás nálatok is működik, de biztosan így is van, amit elvégezhetsz helyette. Aztán ha megkérdezi, hogy miért tetted, mondd azt, hogy csak mert szereted. Jól figyeld meg a tekintetét, arra mindig jó lesz visszagondolni. Persze ha egyik ötlet sem tetszik, ne aggódj, vedd elő a kreatív éned, és találd ki, mi az a szokatlan dolog, ami nemcsak meglepő lenne neki, hanem boldoggá is tenné. Mondjuk egy levél, amiben összeszedsz 10 pontot, amiért köszönetet szeretnél mondani? Ennél szebb ajándék nem is kell az anyai szívnek. Persze az apákról és a közelgő apák napjáról se feledkezzünk meg, ők is legalább ennyire örülnének ezeknek.