Egészséges szenvedély – ezt kapod a kávétól

Lelkifurdalás nélkül kávézhatsz, hiszen ma már senki sem állítja, hogy egészségtelen lenne ez a szenvedély. Persze mértéktelenül ezt sem nem ajánlott űzni, de napi 2-3 csészével sok kellemes hatást kiválthatsz vele. Például:

Elűzi a fáradtságot

A testi és lelki kimerültség számos negatív hatással jár. A legjobb, ha ezeket a tüneteket egy kiadós alvással kúrálod, de vannak helyzetek, amikor azonnali megoldásra van szükség. Például egy hosszú úton vezetés közben, vagy reggel, amikor a napot egyszerűen nem tudod elindítani, és délelőtt tizenegy óráig folyton le akarnak ragadni a szemeid. A koffein fáradtság ellen kitűnően használható – elsősorban emiatt a közismert hatásért is fogyasztják a kávét a legtöbben világszerte.

Javítja a teljesítő- és koncentrálóképességet

Szintén a koffeinnek köszönheted, hogy egy kávé után nem csupán éberebb, de energikusabb is leszel Jobban tudsz koncentrálni, és a nehezebb feladataidat is hatékonyabban, gyorsabban végezheted el. Persze nem lehet folyton a kávé serkentő hatására támaszkodni, de napi 2-3 csésze elfogyasztása ebből a célból még bőven az egészséges mértéken belül van.

Csökkenti a fejfájást

Egy kis extrával kiegészítve a kávé kitűnő fejfájáscsökkentő is. Citrommal párosítva ugyanis hatékonyan tágítja az agyi vérereket, és ezzel a enyhíti fájdalomérzetét. A citrom ráadául remek C-vitamin forrás is, amire minden nap szüksége van a szervezetünknek! Ha a két dolgot valahogy nem sikerülne összepárosítani, mert például az ízlésed hevesen tiltakozik ellene, akor természetesen fogyaszthatod külön is a citromot és a kávét – a hatás ugyan az marad! Arra viszont ügyelj, hogy ha fejfájás ellen iszod, ne tegyél bele cukrot!

Javítja az emésztést

A rendszeres kávézás elég precízen beállítja az emésztést, amint azt mindenki tapasztalhatta már, aki reggeli kávé nélkül nem tudja elindítani a napot. Ez azért van, mert a belek mikroflórája meghatározó szerepet játszik az emberi táplálkozásban – és ezen keresztül a szervezet általános egészségi állapotában –, a kávé egyes összetevői pedig az emésztésben és anyagcserében részt vevő baktériumok számára tápanyagként szolgálnak. Röviden: ha kávét kap, serényebben „dolgozik” a bélflóra, vagyis a bélműködésed élénkül.

Segít a fogyásban

Az elhízás nagyon kockázatos az egészségre nézve, ezért aki fogyni akar, az mindenképpen jót tesz magával. A kávéban ehhez kiváló társa találsz, mert a kalóriatartalma minimális, az emésztést elősegítő tulajdonsága viszont kiemelkedő. Cukrot persze nem szabad ilyenkor se bele tenni, sőt még a tejet is mellőzd: diétához a legieálisabb, ha feketén iszod meg azt a napi 2-3 csészét!