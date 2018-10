3 tipikus hiba, amivel a férfiak elrontják a diétájukat

A legtöbb férfi időnként belevág valamilyen diétába, fogyókúrákba és edzéstervekbe, de eredményt nem mindig érnek el. Vajon mi lehet a hiba, amin elcsúszik a szándék? Hogyan segíthetsz neki abban, hogy sikeresen végigvigye a tervét, és újra jó formába jöjjön?

1. hiba: rossz edzést és diétát választ

A leggyakoribb hiba, hogy nem megfelelő edzésprogramot választ a párod, és a diétáját sem elég körültekintően állítja össze. Már az eleve gond, ha a saját feje után megy ezekben a kérdésekben – és mint tudjuk, a férfiak erre nagyon is hajlamosak – mert a diéta és a sport komoly tudomány, amit igazán csak a hozzáértő szakember lát át. Sokkal jobb eredményt érhet tehát el a pasid, ha személyre szabott fogyókúra receptet kér egy dietetikustól, és egy megbízható edzővel állítja össze napi lebontásban a sportprogramját. Te ebben úgy tudsz segíteni, ha magad is példát mutatsz, és igénybe veszed ezeket a segítségeket. Talán ez meggyőzi majd a párod arról, hogy néha jobb az okosabbra hallgatni, és egy hozzáértő emberre bízni ezeket a dolgokat is.

2. hiba: keveset alszik, és túl sokat stresszel

A fogyáshoz és egy egészségesebb, karcsúbb test „megszerzéséhez” nem elég, ha jól étkezünk és eleget mozgunk. A teljes életvitelünket át kell hozzá alakítani: például rendszert kell vinni az alvás-ébrenlét ritmusába, csökkenteni kell a napi stressz mennyiségét, és általában egy kiegyensúlyozottabb, kevésbé feszített tempót kell választani magunknak a mindennapi tevékenységeinkben. A hízást és fogyást ugyanis nagy mértékben befolyásolják azok a hormonok, amelyek termelődése függ az alvás mennyiségétől és a stressz-szintünktől.

Például az első étkezést rögtön reggel a legjobb beiktatni, mert a tápanyagok lebontását segítő kortizol nevű hormon szintje ilyenkor tetőzik. Ha ezt az étkezést a reggeli rohanás miatt kihagyjuk, és később akarjuk pótolni, akkor több raktározódik el az ételből zsírként a testünkben, és lassabban, nehezebben megy a fogyás. A rohanó életmód mellett az alvás mennyisége is nagyon sokat számít – még egy felnőttnek is legalább 8-9 óra nyugodt szundikálásra van szüksége! –, mert ha ezt nem kapja meg a szervezet, akkor szintén tartalékolásba kezd, és zsírt halmoz fel. A férfiak viszont hajlamosak arra, hogy túlhajtsák magukat, és elhanyagolják az evés és alvás kérdését – ám ha te otthon képes vagy egy megbízható, stabil életritmust kialakítani, amiben jól meghatározott ideje van a lefekvésnek, ébredésnek és az étkezéseknek is, az a párod egészségére is jó hatással lesz. Hogy hogyan kell ezt megtenni? Pontosan úgy, mint a kisgyerekeknél: varázsold kellemessé, élvezetessé, vidámmá ezeket az alkalmakat, és a párod szívesen veszi majd át a „jó ritmust”.

3. hiba: egy kis nasi még belefér

Egy kiadós edzés után vagy egy lemondásokkal teli diéta közben az ember szívesen megajándékozza magát kisebb örömökkel. Például jutalomfalatkákkal. Hiszen olyan kis semmiség az, biztos nem fog ártani! Ha te párod is így gondolkodik, és szívesen nassol, akkor hívd fel rá a figyelmét, hogy nagy hibát követ el, mert minden erőfeszítését tönkreteszi az ilyen rendszertelen, és általában egészségtelen falatokból álló étkezés.

Ha nem hallgat rád, akkor változtass módszert és lépj megelőző akcióba: te magad tegyél ki könnyen elérhető nassonli valót, de ne boltban vásárolt dolgokat, mert ezek tele vannak cukorra, tartósítószerrel, és valódi kalóriabombáknak számítanak. Készíts helyette finom és diéta-barát harapnivalót: például pörkölt csicseriborsót (egy kis olajjal és fűszerekkel összeforgatod, majd serpenyőben megpirítod), ami rostokban és fehérjékben gazdag, segíti az emésztést, ráadásul laktató is, és elnyomja az étvágyat. De a házi joghurtból vagy kefirből készült desszertek (persze cukor nélkül) is ugyan is jót tesznek, és a mandulafélék és a dióbél is kitűnő nasi.