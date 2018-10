3 ötlet, amivel egészségesebbé teheted a párod életét

Az egészséges életnek megvannak a maga alappillérei, amelyek nélkül előbb utóbb a szervezet és az emberi lélek megbetegszik. Ezek közé tartozik az egészséges és mértékletes táplálkozás, a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozott érzelmi élet, amit a férfiak gyakran áldozzanak fel azért, hogy a családjuknak és párjuknak biztosítsák a gondtalan életet. Bizony néha neked kell kezedbe venni az irányítást azért, hogy mindezt ne hanyagolja el a párod.

20 perc mozgás

Az egészség megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges napi 20 perc önfeledt és koncentrált mozgás – legyen az konditermi tréning, túrázás, futás, ház körüli munka vagy bármi egyéb, ami felfrissíti a vérkeringést, megdolgoztatja az izmokat, és elfeledteti a napi problémákat. Hiába lót-fut a párod egész nap a kötelezettségei miatt, ez nem számít sportnak, ezért mellette is szüksége van olyan testgyakorlásra, amelynek a motivációja maga a mozgás öröme és a kikapcsolódás. De hogyan teheted a napja részévé ezt, ha ő nem hajlandó rá magától? Vannak erre is trükkök és praktikák. Például vegyél egy kutyát. A pasid is élvezni fogja a társaságát és hűségét, és gondoskodni fog róla azzal, hogy megsétáltatja. Ez tökéletes testmozgás, és nagy előrelépés egy egészségesebb életmód felé. De csábíthatod a párod romantikus sétára is időnként, és kicsit felpörgetheted a szerelmi életeteket is azzal a szándékkal, hogy átmozgasd őt, hiszen a szex az egyik legintenzívebb mozgásforma, és rendkívül jó hatással van a testi és lelki egészségre.

Reformok a konyhában

Sokan azonban tévesen azt hiszik, hogy az egészséges étkezés egyet jelent a lemondással, és radikálisan száműzik az éppen aktuális mumusokat (például mostanában a zsíros húsokat, a fehér kenyeret, a cukrot vagy a sót) az otthoni étlapról. Pedig az egészséges konyha nem tilt semmit, csupán mértéket és rendszerességet tart, és közben ügyel a változatosságra. Bátran használj hát mindenféle összetevőt, de semelyiket se vidd túlzásba. Emellett nagyon fontos, hogy gondoskodj róla, hogy az étkezések jól kiszámíthatóak és rendszeresek legyenek. Egyszerű dolog ez: ha eddig is főztél otthon, akkor nem kell ezután sem több időt szánnod rá, csupán arra kell ügyelned, hogy mindig legyen pontos ideje a családban a munkás hétköznapokon is a reggelizésnek és a vacsorának, és amikor egész nap együtt lehettek, az ebéd, a tízórai és az uzsonna sem maradjon ki. Ha ezt meg tudod valósítani, nagyon fontos dolgot teszel a párod egészségéért, hiszen a legtöbb férfi hajlamos az étkezés elhanyagolására, és ha nem áll otthon a sarkára a nő ebben a kérdésben, akkor bizony annak elhízás, egészségtelen táplálkozás, és betegség lesz a vége.

Játék a stressz ellen

A feszültség az egészség egyik legnagyobb ellensége, és sajnos ebben a modern életben bőségesen kijut belőle a férfiaknak. A stresszes életmód, a megélhetésért folytatott napi küzdelmek, a városi környezet feszített tempója nagy terhet ró az idegrendszerre és a lélekre, és ha állandósul ez a nyomás, akkor előbb utóbb fizikai megbetegedéseket jelennek meg. A stresszt elkerülni manapság sajnos lehetetlen, viszont kezelheted például azzal, hogy tudatosan szakítasz magadra és a párodra olyan időt, amikor kizárjátok a zavaró külső tényezőket, és az önfeledt, gyermeki éneteket engeditek kicsit élni a felelős, gondoskodó felnőtt helyett. Mi lehetne jobb eszköz erre a játéknál? Nevezz ki egy napot a héten, amikor valamilyen közös játékkal szórakoztatjátok egymást: például kártyázással, puzzle kirakásával, barátokkal és gyermekeitekkel közös társasjátékkal vagy más hasonló elfoglaltsággal. Lehet, hogy először a párod ezt felesleges időpazarlásnak tartja majd, de ha kitartasz, rá fog érezni az ízére, és igényelni fogja majd ezeket a játékos órákat.