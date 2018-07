Edzés önállóan: így csináld!

Vannak, akik nem szeretnek edzőterembe járni és szívesebben tornáznak otthon. Számukra a legkisebb lakás sem lehet akadály, egy matracnyi helyet ugyanis mindenütt lehet találni. A székes edzésre sokan esküsznek, de egy egyszerű fitnesz szalaggal is csodát művelhetnek azok, akik kitartóak és tesznek magukért, a testükért. A testi egészség persze több összetevős, megfelelő étrend, elegendő alvás és a stressz mentesség is fontos ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Az önállóan edzőknek hasznos lehet néhány motiváló kellék is, például egy okosóra. A Fitbit Versa okosórát választva állandó kiegészítőként, testünk folyamatos figyelése mellett nemcsak a pulzust és az elért eredményeket követhetjük, de saját trénert is kapunk. A beépített edzőfunkcióval ugyanis a kijelzőn megjelenített rövid, több gyakorlatból álló mozgássort is lekövethetjük.

Vannak olyan speciális gyakorlatok, amelyek szinte minden önálló edzésben szerepelnek. Ezekhez is nagyon jó útmutatást ad az okosóra edző funkciója. Kövesd a gyakorlatokat, de akár kiegészítésként is használhatod saját edzésedhez. A számos gyakorlat közül az egyik leghatékonyabb a plank. Feszes hasat, formás vállakat és combokat generál és a hátizmokat is erősíti. Hogyan kell csinálni? Hasalj a földre, vállszélességben támaszkodj az alkarodra, majd told fel magad. Se a feneked, se a fejed ne lógjon, de felfelé se nyomd azokat. Az első napokban nem egyszerű a gyakorlat, tartsd , fél percig a plankot, néhányszor ismételd, aztán egyre hosszabb ideig fogod bírni.

A combot és a popsit a guggolás szépen formálja. Végezheted kis- és nagyterpeszben, a lábfejek helyzetét is változtathatod. Fontos, hogy a fenekedet told hátrafelé. Csinálhatod 10-15-20-asával, kisebb szüneteket tartva. A csípőemelés ugyancsak a combot és a feneket formálja. A feladat egyszerű: feküdj a hátadra, a behajlított térdeidet húzd fel, talpaid maradjanak a talajon, a karjaid legyenek melletted a földön. Ha ez megvan, told ki a csípődet és tartsd a pozíciót legalább egy percig.

A fekvőtámasz a mellizmok erősítésére kiváló, de a kart is átmozgatja. Általános erősítő gyakorlatnak is mondják, hiszen a hasizom is terhelés alá kerül, a fekvőtámasz formálja a vállakat, erősíti a hátat és a törzset. Ahogyan a planknál, a kezdők esetében a fekvőtámasznál is nehéz lehet az első időszak, de a belefektetett munka hamar megtérül, és látványos eredményt hoz.

A has karbantartására a legjobb a hasprés: feküdj hanyatt, húzd fel a térdeidet és kezeidet a tarkódon kulcsold össze. Ülj fel félig, tartsd a pozíciót egy másodpercig, majd feküdhetsz vissza. Ne lendületből csináld, az izmodat használd. Ismételd 10-15-ösével néhányszor, attól függően, mennyit bírsz.