Belső viharok ellen (x)

Emésszük meg!

Ha valamit hosszabban meg kell fontolnunk, szoktuk mondani: ezt még meg kell emésztenem. Valóban, a jó emésztéshez – egyebek mellett – időre és nyugalomra van szükséged. A stresszes életmód, a rendszertelen étkezés nem kedvez a beleidnek, és ilyenkor gyakori vendég a puffadás és az alhasi görcsök.

A túlzott bélgázképződés és a vele járó puffadás önmagukban is kellemetlen panaszok, amikor pedig ezekhez alhasi görcsök is társulnak, jelentősen befolyásolhatják mindennapi életedet. Nem is tudod hirtelen, mihez nyúlj előbb: puffadásgátló vagy görcsoldó gyógyszert keress a patikában?

Puffadásgátló + görcsoldó egy készítményben

Ismerd meg a MeteoSpasmylt, ami két hatóanyag kombinációja egyetlen kapszulában: puffadásgátló és görcsoldó hatású gyógyszer. A MeteoSpasmyl lágy kapszula csökkenti a belek gáztartalmát és enyhíti az alhasi görcsöket.

Mire alkalmazhatod a MeteoSpasmylt?

Haspuffadással járó funkcionális bélbetegségek tüneteire javasolt felnőtteknek. Csökkenti a belek gáztartalmát, és görcsoldó hatású.

Mit tartalmaz a MeteoSpasmyl?

A MeteoSpasmyl lágy kapszula kombinált készítmény, két hatóanyagot is tartalmaz. Az egyik hatóanyag a szimetikon, kiemelten magas, 300 mg dózisban. Ez egy védő-filmképző hatású anyag, amely megkönnyíti a bélgáz kiürülését. A másik összetevő az alverin-citrát, egy görcsoldó hatóanyag, amely a belek izomzatán hat, oldja azok görcseit.

Hogyan használd a MeteoSpasmyl lágy kapszulát?

Kövesd a kezelőorvos utasításait. A MeteoSpasmyl szokásos adagolása: fájdalom esetén naponta 2-3-szor 1 lágy kapszula az étkezés kezdetén. A készítmény terhesség és szoptatás alatt, valamint gyermekek számára nem adható.

További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft., 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7

Anyaglezárás: 2019.02.08. METEO/2019/02/01