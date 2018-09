Bekattantak (x)

Ránézésre semmi különös nincs rajta. Kerekre pattogatott kukorica egytized milliméteres karamellbevonattal. Lehet rajta egy kis tört mogyi. Nagy dolog.

Ennyi lenne a Caramoon?

De akkor miért nyert három nemzetközi díjat: Dubajban, Párizsban és Moszkvában?

Hogy lett ekkora spontán rajongói tábora?

Mit tudnak, amit te nem?

Akkor kezdjük az elején. Caramoon.

Először veszel egy zacskóval. Megtetszik az elegáns csomagolás, a névben rejlő utalás a titokzatos Holdra, hallottad valakitől vagy láttad az Instán? Tök mindegy. Egy mozdulattal feltéped a zacskót. Megkóstolod. Már ekkor tudod, hogy ezzel senkit sem fogsz megkínálni. Majd legközelebb.

Legközelebb két csomag jön veled, mert az egyik biztos nem fog hazaérni. Elmeséled barátaidnak, barátnődnek, keresed az alkalmat, hogy újra együtt lehessetek. Bárkinek elmondod, hogy mitől zseniális, kifinomult és nélkülözhetetlen a Caramoon az élet számos területén. Magányos tévénézéstől a romantikus találkozásokon át a véget nem érő bulikig…

Mikor pedig már azt hiszed, hogy mindent tudsz, igazi szakértővé váltál, és a csábítás összes trükkjét ismered, akkor szembetalálkozol a kókuszos Caramoonnal, és kezdődik az egész elölről.

Már nem is akarsz leállni, vállalod a függőséged: lefotózod a legjobb pillanatokat, feltöltöd, és mások feltöltéseit is megnézed.…és a lejtőn nincs megállás. Ha esetleg újabb ihletre van szükséged, utánanézel a caramoonos recepteknek is!



HÁZI GRANOLA VAJKARAMELLÁS POPCORNNAL

1. A datolyát és a mézet késes aprítóban homogén állagúvá aprítjuk.

2. Egy nagy tálban összekeverjük a zabpelyhet, a tökmagot, a szeletelt mandulát, a vörös áfonya felét, a fahéjat, a lenmagot és a mézes keveréket.

3. Alaposan összekeverjük, majd egy sütőpapírral bélelt tepsibe terítjük egyenletesen, és 140 fokra előmelegített sütőben 15 perc alatt készre sütjük, mialatt félidőnél egyszer átforgatjuk.

4. A vajkaramellás popcornt felaprítjuk, és a langyosra hűlt granolához keverjük a maradék vörös áfonyával együtt. Csatos üvegbe tesszük, és reggelire kínáljuk joghurttal és friss gyümölccsel.

HOZZÁVALÓK

1 bögre datolya

1/3 bögre méz

1,5 bögre zabpehely

1/3 bögre tökmag

1/3 bögre szeletelt mandula

1/3 bögre szárított vörös áfonya

1 tk. fahéj

1/3 bögre lenmag

1/3 bögre Caramoon

IDŐSZÜKSÉGLET

30 perc

www.caramoon.hu