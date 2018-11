Leteszteltük: BABOR Adventi Ampulla Naptár

Az adventi időszakra a legtöbb szépségmárka készül adventi naptárral, amelyek ablakocskái mögött kisebb-nagyobb kozmetikumok találhatók. Közülük is az egyik legígéretesebb a BABOR Adventi Ampulla Naptára, abban ugyanis nem random összeszórtak néhány szépségápolási terméket, hanem egy 24 napos bőrápoló kúrát csempésztek az ablakocskák mögé. Ezt volt lehetőségem letesztelni.

Az adventi naptár már látványra is hozza a wow! hatást, ugyanis hatalmas és nagyon ízléses kivitelezésű. A fekete alapon aranyszín ünnepi díszítést látva, hiába az adventre készítették, ez bizony karácsonyi ajándékként is megállhatná a helyét.

A számozott ablakocskák mindegyike mögött egy-egy 2 ml-es ampulla rejtőzik, amelyek tartalmát az esti bőrápolási rutinba érdemes beilleszteni, hogy a hatóanyagok aktívan tehessék dolgukat, míg mi alszunk. Arctisztítás után és a hidratálókrém előtt kell alkalmazni, ha hámlasztót is használunk, akkor a szérumokhoz hasonlóan, azt követően illesszük a sorba a szépségampullákat.

Tíz különböző készítményt rejt a naptár (van amelyikből egyet, másból hármat is), amiket a számozás sorrendjében érdemes felhasználni. Ez egyébként nagyon egyszerű: rázzuk fel kicsit az üvegcsét, majd az első ablakba rejtett nyitó segítségével törjük le a tetejét és már paskolhatjuk is bőrünkbe. Igen, paskolni érdemes, vagyis puha ujjmozdulatokkal beledolgozni a bőrbe homloktól a dekoltázsig – kivéve a szemek környékét.

Az ampulla talán elsőre kicsinek tűnhet, de nem az. Egyszerre semmiképp se öntsük tenyerünkbe a készítményt mert csak szétfolyatjuk, úgy tapasztaltam, 3-4 adagban elosztva könnyen kezelhető mennyiségeket kapunk.

Az arckrémezést ne hagyjuk le utána, de érdemes egy picit várni vele, a két milliliternyi készítmény tényleg bőséges, adjunk neki egy percet, hogy beszívódhasson. Félre azonban semmiképp se tegyük a felét! Nem érdemes spórolgatni vele és két napra elosztani a mennyiséget, hiszen a kúra lényege éppen abban áll, hogy intenzív ápolást ad a bőrnek.

A szépségkúra egy hidratáló ampullával kezdődik, a Hydra Plusszal, ami tényleg tele van hidratáló összetevőkkel, a bőröm csak úgy itta őket. Könnyű, vízszerű állagú, enyhén virágos illattal, villámgyorsan felszívódik a teljes mennyiség.

A sorban őt követte az áttetsző, zöldes színű Algae Vitalizer, amiből kettőt is rejtett a csomagolás. Az illata ennek picit férfias volt, de nem zavaró. Funkcióját tekintve ez is a hidratálásra megy rá, és valóban, a 4. nap reggelére tényleg üdébb volt a bőröm. Ezt nem valamilyen átütő változásnak kell elkönyvelni, de éreztem, hogy arcmosás után nem kívánja azonnal az arckrémet a bőröm, elég hidratált alapjáraton is.

A Perfect Glow szép, selyemfényű fluid, ami ragyogását egy kevés pigmentpor és némi ásványi összetevő adja. Feltéve valóban adott egy kis instant ragyogást, de valódi hatása ennek is a hidratáláson keresztül érződik. Kettőt rejtett belőle a naptár, illata kellemes, púderes, állaga egy picit sűrűbb, a felvitel után itt éreztem először, hogy érdemes egy percet várni a krémezéssel. Az egész ampullát rárétegeztem bőrömre, így lefekvéskor még pici ragacsos érzet volt utána, de reggelre ez eltűnt.

A Beauty Rescue készítményből hármat kapunk, az átlátszó, kicsit sűrűbb folyadék funkciója, hogy erősítse arcbőrünket, amit plankton kivonat tartalmával igyekszik teljesíteni. Ez ugyanis segíti a bőr sejtjeinek anyagcsere-folyamatát, serkenti a sejt energiatermelését elősegítő enzim termelődését, valamint védi a bőrt az oxidációs károktól. Ezen kívül többféle hidratáló összetevőt is tartalmaz, illata lágy, virágos jellegű.

A Stop Stress ampullának már a neve is szimpatikus volt, hát még a lényege. Tartalmaz bőrnyugtató panthenolt és egy sor hidratáló, bőrpuhító összetevőt, célja pedig, hogy csökkentse a pirosságot és az irritációt. Azt is írják róla, hogy „megnyugtatja a stresszes bőrt”, és ez tényleg így van: tartalmaz ugyanis tephrosia purpurea magkivonatot, ami mint számomra is kiderült, serkenti a sejtek endorfintermelését, és így felvitele már önmagában jó érzést okoz a bőrnek.

Oxygen Plus ampullából hármat is rejt a naptár, a tejfehér, sűrűbb folyadék pár másodpercig érdekes, bizsergető hatással volt bőrömre. Többek között hidratálók, vízmegkötők, gyulladáscsökkentő és antioxidáns jojobaolaj és a bőr számára fontos omega zsírsavakat tartalmazó napraforgómag-olaj is található benne.

A kúra felénél a pozitív hatások már valóban érezhetőek, a felvitt hatóanyagok eddigre láttatni engedik hatásukat. Úgy vettem észre, bőröm üdébb lett még annak ellenére is, hogy a nyári barnaság helyett rég a téli hullaszínem bújt elő, ami láthatóan egészségesebb árnyalatúvá változott.

A következő hat napra két fluidot készítettek a naptárba, az egyik az Active Night, ami bőrvédő és bőrnyugtató növényi kivonatokat tartalmaz, így szuper, hogy három adagot kapunk. Reggelre finom puha, kisimult lesz tőle a bőr, bár ezen a ponton már elvesztettem a fonalat: vajon a tizenpár nap együttes hatása okozta a változást, vagy konkrétan ez a készítmény?

A 3D Firming nevében is elárulja, bőrfeszesítő hatással bír, amit ne úgy képzeljünk el, hogy egy láthatatlan kéz azonnal kifeszíti bőrünket, ellenben a harmadik nap után elgondolkodunk rajta, nem kellene-e beszerezni ebből még egy szettet, az érzés, amit nyújt, ugyanis remek.

A Lift Express összetevői azonnali ránctalanító hatást ígérnek. Nos, ebből kettő is volt a naptárban, de szemmel látható hatást nem tapasztaltam, igaz, a felvitele után feszesebb hatásúnak érződött a bőröm – nem összekeverendő a húzódó bőr érzésével! Az illata kellemes volt, bár nekem picit erős, de szerencsére el is illant, mire a géles állagú folyadékot bedolgoztam. Érdekes, hogy a géles állagúaknál volt a legnagyobb szükség a többszöri rétegezésre, olyan bőségesek voltak, pedig arcra, nyakra és dekoltázsra is jutott belőlük.

Az utolsó etap a Sea Creation THE SERUM maszkulin illatú triója. Az összetevők anti-aging hatást ígérnek és bár nyilván senki nem fog három ampulla után tíz évet fiatalodni, az ígéretes növényi kivonatokat tartalmazó készítmény abban azért segítségünkre lehet, hogy a kúra végeztével elégedetten nézzünk a tükörbe, hiszen a kis fiolákba zárt jóság eddigre már szépen összeért.

Magamra nézve úgy vettem észre, arcbőröm egyértelműen szebb, egészségesebb kinézetű lett az ampullák használatától. Az illatanyagok irritációt, pattanásokat nem okoztak, miközben arcom üdébb lett. Pórusaimat nem csökkentette, de vízhiányos bőröm hidratáltságát egyértelműen javította, és talán a kúrának is köszönhetem, hogy a ciklusomat megelőzően, óramű pontossággal érkező pattik is mintha kevesebben lettek volna, illetve amik kijöttek, azok sem voltak vészesek. Mindezek alapján öröm és boldogság, hogy letesztelhettem a BABOR Adventi Ampulla Naptárát, ami az ünnepek közeledtével első rangú ajándék lehet anyunak, mamának, lánytesónak és barátnőnek egyaránt.