Elfelejted bevenni, híztál és a bőröd is pattanásos? Ezért válts tablettáról méhen belüli fogamzásgátlásra!

Ha nem tudod mindig észben tartani, hogy bevedd az antibébi tablettát, ha unod, hogy nem te irányítod a szervezeted működését, hanem egy kis tabletta, akkor érdemes a méhen belüli fogamzásgátlást választanod!

Bőrproblémák megszűnése

Mindannyian kényesek vagyunk a bőrünkre, és sokan pont amiatt kezdenek el fogamzásgátló tablettát szedni, hogy eltüntessék a pattanásokat. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy egy rosszul megválasztott antibébi tabletta is okozhat bőrproblémákat, pattanásokat: a progesztint tartalmazó mini tabletták gyakori mellékhatása, hogy aknék alakulnak ki a bőrön, így könnyen megkeserítheti a mindennapjainkat. De az antibébi tabletta a melanin termelődését is fokozhatja, vagyis foltokban pigmentált lehet a bőröd, és terhességi maszk alakulhat ki. Ezzel szemben a hormonmentes méhen belüli korszerű spirálok nem okoznak semmilyen bőrproblémát.

Nincs hatással a látásodra

Ritkábban hallhatjuk, de az antibébi tabletta látásromlást is okozhat. A kontaktlencsét viselőknél fordulhat elő, hogy az a lencse, amivel addig élesen látott, már nem bizonyul elegendőnek. Ha azt veszed észre, hogy amióta a fogamzásgátló tablettát szeded, gyakrabban kell hunyorognod, jelentkezz be a szemészetre, beszélj az orvosoddal, és válassz olyan méhen belüli hormonmentes fogamzásgátló módszert, ami nem veszélyezteti sem a szemed, sem a szervezeted egészségét!

Megszűnik a folyamatos idegeskedés

Ahhoz, hogy hatékony legyen, a fogamzásgátló tablettát mindig ugyanabban az időpontban kell bevenni. De tény, sokan, sokszor elfelejtjük, kimegy a fejünkből, vagy éppen úgy alakul a napunk, hogy nincs lehetőségünk ugyanakkor bevenni. Ha a méhen belüli fogamzásgátlást választod, nem kell folyamatosan észben tartanod, és kontrollálnod a napodat aszerint, hogy bevedd az antibébi tablettát, így egy stresszfaktorral kevesebbel számolhatsz!

Kiegyensúlyozottabb lehetsz

A fogamzásgátló tabletta a hangulatodra, ezáltal a mentális és a lelki egyensúlyodra is hatással lehet Ha a tabletta szedése előtt is voltak már depresszív időszakaid – márpedig a legtöbbünk átélt már ilyet –, akkor a tabletta ezeket előhozhatja, felerősítheti. Ha az antibébi tabletta szedése közben gyakrabban tapasztalsz hangulatingadozást, beszélj az orvosoddal!

Nem befolyásolja a menzeszedet

Előfordulhat, hogy az antibébi tabletta hatására elmarad a menzeszed. A menstruáció kimaradását több tényező is befolyásolhatja, vagyis, a stresszes életvitel, az egészségtelen táplálkozási szokások és pajzsmirigy betegség is okozhatja, de a fogamzásgátló tabletta is felboríthatja a hormonháztartásodat. Ezzel szemben a hormonmentes, méhen belüli fogamzásgátlás egyáltalán nem avatkozik bele a tested természetes folyamatiba: 2-3 hónap alatt megszokja a szervezeted a spirál jelenlétét, utána pedig beáll a rend a menzeszedben is.