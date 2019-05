Angolszász fiataloktól tanulnak magabiztos angolt a magyar tinik (x)

Az idegen nyelvek tanulása mára része lett az életünknek. Kinyílt a világ, szükségünk van arra, hogy legalább az angol nyelvet magabiztosan használjuk az anyanyelvünk mellett.

A nyelvtanulásra legalkalmasabb időszakunk az iskolás éveinkre tehető, így 8-17 éves kor körül vagyunk a legfogékonyabbak az új befogadásra. Sokak számára azonban nehéz iskolai körülmények között elsajátítani az angolt, a szülők pedig idő és pénz függvényében választanak kiegészítő nyelvtanulási módszert gyerekük segítésére.

Amiben azonban minden nyelvtanuló és szülő is egyetért, hogy igazán anyanyelvi környezetben lehet megtanulni egy nyelvet. Ezért is próbálkoznak sokan a külföldi nyelvtanfolyamokkal. Sajnos azonban ezek a csillagászati árakon ajánlott kurzusok nem mindenki számára elérhetők, a csoportos, tantermi foglalkozások pedig nem is mindig váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.



Van más lehetőség?

Elsőre azt mondanánk, hogy nincs, mert nincs jobb az anyanyelvi környezetnél, de ez már így nem teljesen igaz. Igenis van más lehetőség!

Ismerd meg a „nyelvi bemerítés”-t!

Kanadában jöttek rá arra, hogy az anyanyelvi környezetet lehet szimulálni is – ezt a módszert hívják immerziónak vagy más néven nyelvi bemerítésnek (language immersion). Ez egy olyan, a kétnyelvű oktatásban használt technika, amiben egy adott téma vagy tantárgy oktatására idegen nyelvet használnak. A tanuló tehát nem magára a nyelvtanulásra összpontosít, hanem arra a témára, amit meg szeretne tanulni az immerzión keresztül. Az idegen nyelv elsajátítása pedig eközben természetes módon történik.

Ezt a módszert vette alapul az Angloville, ahol az anyanyelvi környezetben zajló nyelvi készségfejlesztésre építenek, és mindezt itthon valósítják meg intenzív angoltáborokban. Nem kell tehát elküldeni messzi idegenbe a gyerekünket, hanem itthon is tanulhat úgy, mint egy külföldi cserediák.



Angloville nyelvi sziget programok

Az Angloville bentlakásos táboraiban a tevékenység nem hasonlít a klasszikus tanórákra. Egy hét több mint 70 órányi, angolszász országokból érkező anyanyelvi mentorokkal folytatott páros vagy minicsoportos tréninget foglal magában.

Nincs tankönyv, nincs tanterem; csak beszélgetés az anyanyelviekkel, játék, csapatmunka vagy épp prezentáció, egész nap. A 7-18 éves fiatalok így kötetlenül sajátíthatják el a folyékony beszédet, vagy tehetnek szert gyakorlati kommunikációs készségekre.

Az elsődleges hangsúly ezekben a táborokban a gyakorlaton van. A táborozók életszerű és izgalmas beszélgetéseken vesznek részt, anyanyelvi mentorokkal gyakorolják a természetes társalgási helyzeteket.

Ez a módszer igazán intenzív, így rövid idő alatt nagyon jó eredmények érhetők el vele. A legtöbb tanulónak ugyanis a passzív szókincsét kell aktívba fordítani, illetve megtanítani arra, hogy tudjon és merjen beszélni, vagyis használni a gyakorlatban is a megszerzett tudását.

A táborba érkező gyerekek korosztályonként kerülnek csoportokba. A kicsiknél 4 gyermekre jut 1 anyanyelvi mentor, míg a nagyobbaknál 2 tinédzser mellé kerül 1 mentor. Ennek köszönhetően mindenkire maximális figyelem jut, és érdeklődése, valamint tudása szerint haladhat.

Mivel itt nincsenek iskolai körülmények, a tanulás inkább játéknak tűnik. Az ebédlőben, a parkban, játék közben éppen úgy tanulnak, mint egy foglalkozáson, csak senki nem veszi észre, hiszen a tábor ideje alatt az angol lesz majd a közösen használt nyelvük. Ez a program így sokkal természetesebb tudást ad.



Kik a mentorok?

Vezető brit, amerikai és ír egyetemek volt és jelenlegi diákjai, huszonéves angolszász fiatalok, akik azért érkeznek, hogy segítsenek a magyar diákok nyelvi készségeinek fejlesztésében, támogassák őket nemzetközi kapcsolataik építésében, és megnyissák előttük a külföldi tanulás lehetőségét.

Angloville Kids

Ebben a bentlakásos táborban a 7-11 éves gyerekeknek segítenek leküzdeni a kezdeti nyelvi gátlásokat, hogy magabiztosan, folyékonyan tudják majd kifejezni magukat angolul.

Angloville Junior

A 12-19 éves fiatalok számára nyújt lehetőséget az angol nyelvi korlátok leküzdésére, az angolszász kultúra megismerésére vagy éppen a nyelvvizsgára való felkészülésre.

Egy hét csak angolul, mintha külföldre küldtük volna a gyerekünket.