A szél ölelésében – így készül az egzotikus monszunkávé és a szárított paradicsom (x)

A magyar kézműves termékek és a kávékészítés között rengeteg párhuzam fedezhető fel. Az egyik legkönnyebben érthető hasonlóság a Nespresso Master Origin India kávénak és a háztáji paradicsomból készített szárított paradicsomnak az előállítása között van. A kávé annyira távoli és egzotikus dolog, hogy talán nem is tekintünk rá növényként, ugyanakkor az íz és a minőség szempontjából is rendkívül fontos, hogy honnan származik, hol és milyen eljárással készül – ugyanúgy, ahogy a paradicsom esetében is. A természetközeli szemlélettel termesztett növények íze sokkal mélyebb és összetettebb. Ezért a jó gazda a jó kávémesterhez hasonlóan tiszteli a természetet, a termőföldet, és ennek megfelelően választja meg a munkája során alkalmazott technológiát, és az ő szakértelmétől függ, mivé válik az érett gyümölcs.



A kávécseresznyéből készült indiai kávé és a házi szárított paradicsom esetében az eljárás is hasonló: mindkét esetben a gondos szárítás hatására érjük el a különleges ízeket. „A legkiválóbb minőségű szárított paradicsomok esetében a szárítás a nap és a szél kombinált felhasználásával történik, így nyerik el jellegzetes ízeiket. Ezalatt rendkívül fontos, hogy mennyire párás a közeg, ugyanúgy, mint a kávénál alkalmazott monszuneljárásnál, ahol az apály-dagály hatására egyszer párás levegő éri és nedvesíti a nyers kávét, egyszer pedig a monszun szél járja át, szárítja, és ez váltakozik 3 hónapig. Minél lassabban szárad ki a paradicsom, illetve ez esetben az indiai kávé, annál jobban koncentrálja az ízeit, és új ízprofilok is keletkeznek benne” – mesélte McMenemy Márk, a kert.tv vloggere.

