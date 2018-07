A folyékony arany (X)

A kukoricaolaj azok közé az olajok közé tartozik, melyek fogyasztása a szívinfarktus megelőzésében segít, csíraolaja a koleszterinszint csökkentésére, és mentális életünkre is jótékonyan hat. Mivel E-vitamin tartalma magas, ezért puhává és rugalmassá teszi a bőröd, és a hajad is szebbé varázsolja. Hazánkban a legnagyobb területen vetett gabona a kukorica, így olyan nyersanyag ez, mely bőven rendelkezésre áll, ezért a kukoricaolaj előállítása gazdaságos, a belőle készült termékek pedig megfizethetőek. Végezetül pedig egy olyan előny, melyet most, a grillezés szezonjában fogsz különösen értékelni. A kukorica olaj füstpontja ugyanis elég magas, vagyis magasabb hőfokon kezd el égni és füstölni az olaj, ezzel együtt pedig sokkal kevesebb rákkeltő anyag keletkezik, és a füst is kevesebb.

A CIVITA által forgalmazott kukorica olajok különleges ízesítésüknek köszönhetően megkönnyítik a munkát a konyhában. Használhatod egy lépésben pácolásra is, mert szaftos és ízletes lesz a végeredmény. A salátaolajokkal pedig könnyed, ízletes és egyszerű öntetet varázsolhatsz a salátádra. Mindegyik olajat különös odafigyeléssel állítjuk elő, hogy sérülésmentesen kinyerhessük a kukoricaszem legnemesebb részét, a csírát. Ezután kíméletes mechanikus sajtolással készült kiváló minőségű olaj kerül minden palackba, melyet a válogatott fűszerekkel koronázunk meg.