10 lélekemelő idézet sztároktól, hogy elhiggyük, jó csajok vagyunk

Önmagunk szeretete, elfogadása alapvető fontosságú, hogy egyensúlyba kerüljünk, mégis, sokszor úgy érezzük, kell egy kis külső megerősítés is a témában. Ehhez hoztunk most tíz idézetet a színpadok és mozivásznak sztárjaitól, amiknek üzenetét azonnal át is ültethetjük a lelkünkbe, hogy magabiztosságunk szárba szökkenjen.

1.

Ember vagyok, egy tökéletlen emberi lény, aki nem azért jött a világra, hogy úgy nézzen ki, mint egy játékbaba. És az, hogy milyen vagyok mint ember, sokkal fontosabb annál, hogy csinos-e az alakom.

– Emma Watson –

2.

Sohasem akartam úgy kinézni, mint a modellek a magazinok címlapjain. Én a nők többségét testesítem meg és erre nagyon büszke vagyok.

– Adele –

3.

A boldogság és a magabiztosság a legcsinosabb dolgok, amiket csak magunkra ölthetünk.

– Taylor Swift –

4.

Az önértékelésedet te határozod meg. Nem kell, hogy más mondja meg neked, ki is vagy.

– Beyoncé –

5.

Az elegancia az egyetlen szépség, ami sosem halványul.

– Audrey Hepburn –

6.

Ott állok a tükör előtt és azt mondom Miának (a lányomnak): Olyan szerencsések vagyunk, hogy van alakunk. Olyan szerencsések vagyunk, hogy formásak vagyunk.

– Kate Winslet –

7.

Ne vesztegess túl sok időt arra, hogy a bőröd vagy a súlyod miatt aggódsz. Fejleszd helyette inkább magadat és azt, amivel foglalkozol ezen a világon.

– Meryl Streep –

8.

Egy lány ismeri a korlátait. Egy okos lány pedig tudja, hogy olyanok nincsenek.

– Marilyn Monroe –

9.

Megszállottan figyelgetni a súlyunkat óriási nagy időrablás.

– Anne Hathaway –

10.

A magabiztosság a kulcsa mindennek. Nem tudom annál találóbbnak elképzelni a szépség megformálását, mint valakit, aki nem fél önmaga lenni.

– Emma Stone –