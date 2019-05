Halott férje kartonpapír másával járja be a világot

A melbourne-i Michelle és Paul Bourke mindig is arról álmodozott, hogy egyszer együtt beutazzák a világot. Az élet azonban közbeszólt, és Paul bőrrákban elhunyt. Mielőtt meghalt, megkérdezte a feleségét, hogy mihez fog kezdeni, ha ő már nem lesz.

„Elutazom, ahogy terveztük” – felelte az asszony. „Lefotózlak vagy valami, és magammal viszlek mindenhova.” Nem viccelt. Michelle most férje életnagyságú, kartonpapír másával járja a világot.

When Michelle’s husband died of cancer, the couple’s dream of travelling the world ended - so she did the next best thing!https://t.co/dEEvEmSK3E