Rohamosztagos jelmezben fejezte be kezelését a 4 éves rákos kislány

A négyéves Audrina Hatton-Wright végre megkongathatta a kórháza „rákharangját”, egy olyan kis kolompot, amelyet a kis betegek hagyományosan a kemoterápiás kezelésük végén húzhatnak meg.

A kislány ezüst rohamosztagosnak öltözve, magabiztosan lépked a videón, míg a fénykardokkal felszerelkezett személyzet követi.

Audrinát tavaly júliusban diagnosztizálták magas kockázatú neuroblasztómával, és azóta többkörnyi kemoterápián, sugárkezelésen és műtéten is keresztülment. A család most arra gyűjt, hogy New Yorkba utazhassanak, ahol a kislány részt vehetne egy gyógyszerkísérletben, ami megakadályozhatná a daganat kiújulását.

(Yahoo)