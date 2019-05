Kórházban tartották az érettségi ünnepséget, hogy a beteg anya is ott lehessen

A Nashville-ben élő 36 éves Bridget Pereznek 40 napra kórházba kellett feküdnie, mert tüdőátültetésre várt. Mivel a tüdőt helyettesítő ECMO-készülékre volt kötve, akármennyire is szeretett volna, nem tudott elmenni a lánya érettségi ünnepségére.

Az ápolók azonban a lányával összebeszélve nem hagyták, az anya lemaradjon a nagy eseményről: mini érettségi ünnepséget szerveztek a kórházba.

Az ötödik emeleti konferenciateremben az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet, majd a talárba és köpenybe öltözött lány a család négy generációja előtt vehette át az érettségijét.

Nurses from Vanderbilt University Medical Center teamed up with Bridget Perez's daughter to surprise her with a graduation in her hospital room.

