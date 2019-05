A csokoládé a hosszú, boldog házasság titka – legalábbis egy 80 éve házas pár szerint

79 közösen eltöltött év, öt közös gyermek és megszámlálhatatlan boldog emlék: azóta, hogy a a második világháború alatt összekötötték az életüket, a Peters házaspárnak ez a mérlege. Nem csoda, hogy a környezetükben szinte mindenki a titkukat szeretné tudni: azt, minek köszönhető, hogy közel nyolc évtizednyi közös élet után is éppen annyira szeretik egymást, mint a legelső napokban. A 100 éves Curtis és felesége, a 103 éves Virginia pedig szívesen meg is osztja, mi az szerintük, ami a hosszú és boldog házassághoz elengedhetetlen.

Nos, ez nem más, mint a csokoládé. A házaspár a Today.com amerikai magazinnak mesélt őszintén arról, hogy már mielőtt megismerkedtek volna, volt egy közös pont az életükben: a Hershey’s csokoládé, amit mindketten azért szerettek, mert a csoki gyakorlatilag elolvadt a szájukban. Mint elmondták, az édességből a közös otthonukban is mindig volt, még a legnagyobb szükség idején is, így aztán az öt gyermekük is hamar megszerette az édességet.

„Apát szerintem a csoki tartja életben. Apa pedig gondoskodik anyáról” – meséli az idős szerelmespár legfiatalabb gyermeke, Susan Peters Cathoir, majd hozzáteszi, hogy amióta az eszét tudja, szülei mindig, mindennap elfeleztek egy Hershey’s csokit. „Igazából mindent megosztottak egymással, nem csak az életüket. Ha apa iszik valamit, azt is mindig odakínálja anyának. A csokival is ugyanez a rituálé: apa kibontja, majd odaadja anyának, hogy törjön belőle magának.”

Cathoir a Todaynek beszélt arról is, hogy noha ő is és a szülei is szívesen viccelődnek azzal, hogy a hosszú és boldog házasságuk csakis és kizárólag a csokoládénak köszönhető, a szívük mélyén mindannyian tudják, hogy azért ennél többről van szó. „Ha engem kérdeznek, én azt mondanám, a szüleim kapcsolata azért olyan erős még most is, mert tényleg mindent megosztanak egymással.” No és persze azért, mert Curtis és Virginia most is ugyanúgy rajonganak egymásért, mintha csak most ismerkedtek volna meg.

A Hershey’s-rajongó házaspár története egyébként a csokoládé gyártóihoz is eljutott: ők most arra készülnek, hogy egy különleges édességkosárral lepik meg Peterséket 80. házassági évfordulójukra. „Ilyenformán szeretnénk megköszönni nekik, hogy a csokoládénkat választották ahhoz, hogy egy icipicit minden áldott nap kedveskedhessenek egymásnak.”

Kiemelt kép: Unsplash/Jasmine Waheed