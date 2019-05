Így kergetett el négy melltartós nő több száz ultraortodox tüntetőt – videó

A hét végén haredi ultraortodox zsidó férfiak demonstráltak Jeruzsálemben, mert szerintük az Eurovízió záróeseménye megszentségtelenítette a szombatot. A döntő előkészületei miatt ugyanis a zsidók pihenőnapján engedélyezték a munkát.

A rendőrök nagy erőkkel próbálták megfékezni a több száz tüntető akcióját, aztán váratlan segítséget kaptak. Néhány nő levette a felsőjét, és melltartóban állt a tömeg elé. Mivel a vallásos férfiaknak tilos fedetlen nőkre pillantaniuk, inkább elmenekültek.

Standoff - women in bras vs ultra-orthodox Jewish protesters against #Eurovision being held on their sabbath pic.twitter.com/V3ppK5DynY