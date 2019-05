Hosszú Katinka a párizsi olimpiáig tervez

A háromszoros olimpiai bajnok úszó az Origónak adott interjúban úgy fogalmazott: egyáltalán nem érzi, hogy jövőre Tokióban elege lesz az élsportból, így szeretne még négy évet versenyzéssel tölteni.

Hosszú Katinka azt mondja, furcsa, mert úgy érzi, még sosem dolgozott, mert az úszást nem érzi olyan munkának, hogy „jaj, ne, nekem most dolgoznom kell”, hanem egyszerűen imádja csinálni. – 4.30-ra van beállítva az óra, aztán egy kis szundi, végül 5.00, 5.10 körül felkelek. Eddig szinte senki sem tudta rólam, de iszonyatosan nehezen kelek ki az ágyból, azért is kell a szundi. Miután magamhoz térek, onnantól nincs baj, de ez általában az edzőteremben szokott megtörténni.

Mindig úszni fog

Hosszú csak akkor hagyná abba 2024 előtt, ha gyereke születne, viszont „ez most nem aktuális”.

A 30 éves sportoló hozzátette: szerinte a kora nem lesz akadálya annak, hogy akár öt év múlva is a csúcson legyen. „Az úszók nem feltétlenül azért nem úsznak már annyi idősen, mert elhasználódott a testük, hanem mert nincs motiváció” – mondta Hosszú Katinka, aki szerint sporttársai a monotonitást bírják a legnehezebben, ő azonban továbbra is imádja, amit csinál.

„Párizs után is imádni fogom. Ha már nem is versenyszerűen, de mindig is úszni fogok, mert annyira szeretem” – fogalmazott a hétszeres világbajnok bajai sportoló.

(MTI)

(Kiemelt kép: MTI/Illyés Tibor)