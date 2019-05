Ezért gyászolsz, amikor véget ér a kedvenc sorozatod

Most épp a Trónok harca kapcsán borulhatunk közösen gyászba, véget ért az utolsó évad utolsó része és csak ülünk nézve magunk elé, hogy most hogyan tovább? Nem annyira komoly persze a gyász, mint egy szerettünk elvesztésekor, de akkor is ugyanarról a jelenségről van szó, amikor sorozatokat nézünk vagy olvasunk és a végére érünk.

Jól ismerem ezt a fajta gyászreakciót, mert egyszerre nézek legalább húsz sorozatot, melyek bizony olykor véget érnek. Nemrég például bejelentették, hogy a hatalmas kedvencemnek, a Supernaturalnak már csak egy évada lesz, én meg napokig magam alatt voltam miatta. Vagy amikor elolvastam az összes Wallander nyomozós könyvet nemrég, akkor is ugyanígy éreztem, hogy üres lett az életem, hát kit fogok ágyba vinni esténként, ha nincs több Wallanderem?

Megszokás és kötődés

Tudom, hogy miért gyászolok: azért, mert ezek a szereplők és történetek velem vannak, kísérnek évekig, annyira megszokom őket, mint mondjuk a macskáimat. Péntekenként vártam, hogy jön a következő Supernatural rész, aminek 15 év után vége szakad. 15 év még házasságból is sok, hát hogyne gyászolnám őket.

Intenzív érzelmeket mozgatnak meg a sorozatok és gyászt vonnak maguk után, ami Brian Kong pszichológus szerint teljesen természetes:

„Még ha csak egy fantáziavilágban játszódó sorozatról is van szó, önkéntelenül kapcsolódunk a szereplőkhöz és ahhoz, ami velük történik. Ez a kapcsolat minden újabb évaddal erősödik, így minél hosszabb a sorozat, annál mélyebben kötődünk és annál nehezebben válunk meg tőle.”

Emiatt a kötődés miatt érezzük például elárulva magunkat, amikor egy karakter a sorozatban hirtelen megváltozik vagy nekünk nem tetsző döntéseket hoz. Ugyanúgy felháborodunk rajta, mintha egy igazi, hozzánk közelálló személy tette volna ezt.

Erős kapcsolat nemcsak sorozatokkal, hanem akár sztárokkal, sportolókkal és könyvekkel is kialakulhat, ami meg is magyarázza a focimeccsek utáni felfokozott hangulatot, vagy egy kedvenc előadó koncertjén a hisztérikus rohamot.

Menekülés és halál

A sorozatok annyiban erőteljesebbek, hogy pillanatnyi menekülést jelentenek a valóság elől meghatározott időközönként. Míg egy koncert vagy focimeccs nem olyan rendszeres, addig a sorozatok hétről hétre ugyanabban az időpontban kínálják számunkra azt a szünetet, amire annyira vágyik a szürke hétköznapokban megfáradt agyunk. Amikor pedig véget ér a sorozat, akkor azzal szembesít, hogy vissza kell térnünk a valóságba, és soha többé nem merülhetünk el abban az álomvilágban. Ez pedig fájdalmas és gyászérzést okoz.

A hosszú sorozatok, mint a Trónok harca vagy a Supernatural az életünk részévé válnak az évek során, és arra emlékeztetnek az utolsó résznél, hogy múlik az idő és mind meghalunk egyszer. Márpedig senki sem szeret szembesülni a saját halálával, még akkor sem, ha csak egy sorozat kapcsán jut eszébe.

A Star Trek (vagy a Doctor Who) például ezért is zseniális, és ezért okoz komoly függőséget, mert sosincs vége, új és új történetekkel állnak elő, új kalandok, új kapitányok, akiket lehet utálni, szeretni, beszélni róluk, egy közösséghez tartani általuk. 1966 óta folyamatosan adnak néznivalót a rajongóknak, a sorozatok közbe ékelt filmekkel pedig még inkább erősítik a kötődést a készítők.

Úgyhogy, ha most a Trónok harca miatt le vagy törve és gyászolsz, akkor vigasztaljon a tudat, hogy egyrészt ez teljesen természetes érzés, másrészt pedig úgyis előállnak hamarosan egy új, izgalmas sorozattal, amitől újra lehet majd függeni.