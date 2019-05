Megható gesztus: a lövöldözés túlélőinek terápiás kutyái is bekerültek a suli évkönyvébe

A parklandi Marjory Stoneman Souglas középiskolában 2018-ban Valentin-napon nyitott tüzet a suli volt tanulója, Nikolas Cruz. Tizenhét emberrel végzett, és további 17-et sebesített meg.

A tragédia után az iskola igazgatója, Ty Thompson 14 terápiás kutyát vett a diákoknak. A négylábúak a gyerekek szerint nagyon pozitív hatással voltak rájuk, imádják őket, így egyáltalán nem csoda, hogy szerettek volna az évkönyvben egy oldalt nekik szentelni. Meg is történt.

We love all the yearbook pages we print, but this may be the cutest one yet! @AerieYearbook https://t.co/cmklO5X4YV pic.twitter.com/7ZlxyEfTXR