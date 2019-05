Kedveskedni akart a metróban, többen kiakadtak

Vírusszerűen terjedt el az interneten egy csokor virág, amit egy ismeretlen hagyott a londoni metrón, a Central Line-on. A csokor mellé egy üzenet is járt: „Ingyenes virágok mindenkinek, akinek szüksége van rá, hogy felviduljon a napja.”

A csokor virágot a londoni Reddit oldalon is megosztották: „Egy ismeretlen szép lélek egy csokor virágot hagyott a Central Line-on mindenkinek, akit felvidíthat”.

#London: Some lovely soul left a bouquet of flowers on the Central Line for anyone who needs cheering up 🙂 via Reddit https://t.co/qTwItfzh25 pic.twitter.com/qgZ3ERU5Zn