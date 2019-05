Új őrület: jógázz gyűrűsfarkú makikkal!

A kecskés és alpakás jóga után már semmin nem lepődünk meg, most itt a makijóga, amit az angol Armathwaite Hall Hotel and Spában próbálhattok ki, Lake District közelében. A 400 hektáros terület rengeteg állat számára nyújt menedéket.

This English hotel provides outdoor yoga with lemurs to help combat stress. https://t.co/V1rzS7ckBk pic.twitter.com/bJuvRHZ7rA — My Modern Met (@mymodernmet) 2019. május 16.

„Barátságos személyiségükkel és az emberek iránti szeretetükkel a makik tökéletes társak a jógában, akik segítik az embereket, hogy nevessenek, lazítsanak, és elfeledjék a gondokat” – mondta a szálloda igazgatója.

Move Over, Goat Yoga: You Can Now Stretch With a Pack of Lemurs - PureWow https://t.co/XmMVPVBpYJ pic.twitter.com/Luv165S4PX — Yoga is sexy (@Yogaissexy) 2019. május 16.

Tény, hogy az állatokkal való testmozgás csökkenti a szorongást és a stresszt, szóval ha valaki kedvet kapott, akkor csak Angliáig kell utazni. A csomag 500 fontba, mintegy 190 ezer forintba kerül, ami a makijógán kívül tartalmazza a szállás díját, az étkezést, a gyógyfürdő ingyenes használatát és egy 55 perces wellnesskezelést.

Lemur yoga — “lemoga” — may be the next exercise craze. pic.twitter.com/iFnMXpAcPd — HuffPost (@HuffPost) 2019. április 8.

(via)

Kiemelt kép: illusztráció, iStock