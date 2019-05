Brutálisan megverték a 16 éves lányt az Örs vezér téren

Még most is lila folt van a szeme alatt annak a 16 éves lánynak, akit brutálisan megvertek a budapesti Örs vezér téren. Támadója a hajánál fogva lerántotta a földre, ököllel püfölte, majd rugdosta, és egy kulcscsomóval ütötte a tinédzsert múlt csütörtökön – számolt be az RTL Híradó.

A lány visszaemlékezése szerint az agresszív férfi az oszlopokat ütötte, ő megpróbálta kikerülni, de a férfi minden ok nélkül rátámadt. A lány hiába kérte, hogy ne bántsa, a férfi percekig ütötte őt. Nem akarta elvenni se a pénzét, se a mobilját.

A vérző lányt végül az édesanyja vitte kórházba. A fiatal szerint a férfi valamilyen szer hatása alatt követte el a tettét. A lányt azóta rémálmok gyötrik, és még mindig nehezen alszik el.

A bántalmazás után a támadó elfutott, a rendőrség súlyos testi sértés miatt nyomoz.