A természet közelsége a munkahelyi siker titka

Ülünk az irodában a számítógép előtt, bámuljuk a monitort, és bár a fejünk is belesajdul, annyira igyekszünk valami produktív ötlettel előállni, még két értelmes gondolat sem jut az eszünkbe. Pedig nagyon kellene az a hó végi bónusz, egy előléptetésről nem is beszélve, de ahelyett, hogy cikáznának a gondolataink, csak révedten bámulunk ki az iroda ablakán.

És ezzel el is jutottunk a probléma gyökeréhez, ugyanis azért fixírozzuk az ablakot, és megy olyan kínkeservesen az a fránya munka, mert a tudatalattink jól tudja, hogy a szabad levegőn sokkal produktívabbak, kreatívabbak és élénkebbek vagyunk, ellentétben az irodában sorvadással, ami egyenesen „nature deficit disorder”-hez, vagyis a természet hiányából fakadó rendellenességhez vezet.

Eva M. Selhub, a Your brain on nature című könyv társszerzője úgy fogalmaz, hogy egy csepp természet úgy hat az agyra, mint egy csepp morfin. Stimulálja az agysejteket, csökkenti a stresszt, a kortizolszintet és a vérnyomást.

Ezzel ellentétben a szabadban töltött idő hiánya depresszióval, álmatlansággal, levertséggel, fásultsággal és koncentrációs zavarokkal jár. Hát ez nem úgy hangzik, mint az ideális állapot a hatékony és sikeres munkához.

Két megoldás van arra, hogy megoldjuk ezt a dilemmát, és a természet pozitív hatásait bevessük a munkahelyi sikereink érdekében. Az egyik, hogy bevisszük a zöldet az irodába, a másik, hogy az irodát visszük ki a szabadba.

Az irodai páfrány nekünk dolgozik

Igyekezzünk minél zöldebbé varázsolni a munkakörnyezetünket és tartsunk minél több növényt az irodádban, a zöld színnek és a növényeknek ugyanis nyugtató hatásuk van, és a látványuk csökkenti a feszültséget. Kimutatták, hogy a virágokkal teli iroda 58 százalékkal képes redukálni a munkahelyi depresszió esélyét, 44 százalékkal az agresszió jeleit, és akár 38 százalékkal a fáradtság tüneteit. Szóval mindig legyen egy csinos kis cserepes az íróasztalunkon, mert legalább olyan hatékonyan segíti a munkánk sikerét, mint egy jó asszisztens.

Természetesen a munkáltatók is tudják ezt, és szerencsére egyre inkább szem előtt tartják, hogy a zöld iroda nagyban hozzájárul a produktív munkához és csökkenti a betegszabadságok hosszát. A zöldebb környezetben eltöltött munkaórák kevésbé viselik meg a szervezetünket, mivel a növények látványa pszichésen kellemes érzetet kelt, így az általános jólléti szintünk közel 20 százalékkal magasabb lesz. Az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, miközben napi 8 órán át robotolunk, segít, hogy erős legyen az immunrendszerünk, és ellenállóbak legyünk a betegségekkel szemben.

Az utóbbi években jöttek divatba a látványos irodai vertikális növényfalak, melyek amellett hogy feldobják a iroda enteriőrjét, képesek 15 százalékkal emelni az ott dolgozók produktivitását. Ha az ember a természetet vagy akár annak egy apró részletét figyeli, az agya relaxáltabb állapotba kerül, így jobban tud koncentrálni, és kreatívabbá válik.

A titok nyitja a jó elhelyezés, hogy az összes dolgozó rálásson a zöld felületekre, ami a vizsgálatok szerint javítja a memóriát és az agyi kapacitást. Ennek nem csak a főnök fog örülni, hanem mi is, hiszen így gyorsabban megy a munka, és kevesebb lesz a túlórák száma.

Ráadásul a szobanövények, amellett, hogy jól mutatnak, képesek elnyelni a káros anyagokat a levegőből. Tanulmányok szerint a légkondicionált irodákban 10, a nem légkondisokban pedig akár 25 százalékkal is tudják csökkenteni a szén-dioxid-tartalmát. Mindemellett még az idegesítő, monoton irodai zajt is csökkentik a zöld falak és sarkokban elhelyezett nagyobb növények.

Ha az ügyfél kellemesen érzi magát, nyert ügyünk van

Az irodában nemcsak az alkalmazottak, de az ügyfelek is gyakran megfordulnak. Ha növényekkel teli tárgyalóban fogadjuk őket, kellemesebben érzik magukat, ezzel tudat alatt pozitívan befolyásolhatjuk őket a döntéshozatalban. A zöld környezetben jobban forog mindenkinek az agya, így hatékonyabban megy a brainstorming is, az eredmény pedig a sikeres üzletkötés és sok elégedett ügyfél.

Ha saját business-t vezetünk, ügyeljünk rá, hogy a váróban és a tárgyalóban is legyen pár pofás szobanövény vagy egy vázányi friss virág, sőt az egy mutatós tálban elhelyezett almák vagy narancsok látványa is a malmunkra hajtja a vizet.

Emeljük a tétet, irány a szabadtéri iroda!

Érdemes újítónak lennünk, és kipróbálnunk a legújabb zöld trendet, a walk and talk meetinget, vagyis hogy a munkatársak egy kis csoportjával kivonulunk a szabadba, és séta közben vitatjuk meg az éppen aktuális projektet. Az, hogy hátrahagyjuk a levegőtlen, szürke irodát, a monitorokat, és kimegyünk a friss levegőre, azonnal beindítja az agyunkat. Egy 20-30 perces séta tökéletesen elég arra, hogy szó szerint más megvilágításba kerüljön az éppen futó projekt.

Bátran alkalmazzuk ezt a módszert az ügyfelek, megrendelők és befektetők esetében is. Ki mondta, hogy csak szorosra húzott nyakkendőben, karót nyelve lehet jó üzletet kötni?

Ehelyett inkább mozdítsuk ki az üzleti partnert a megszokott, monoton, irodai környezetből, és ezáltal a komfortzónájából is. Most, hogy ilyen jó az idő, szervezzük a következő üzleti tárgyalást egy kellemes helyen lévő étterem teraszára. A Harvard kutatói szerint az ember aktuális környezete és a pillanatnyi lelkiállapota olyan nagy mértékben befolyásolja a döntéseit, hogy egy jól megválasztott, tóparti vagy parkra néző, friss levegőn elköltött üzleti ebéd megalapozhatja a sikerünket. Sőt, a legnagyobb üzletek köttethetnek akár a golf- vagy a teniszpályán is.