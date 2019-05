„Nem azt mondják, hogy de jó a kabátod, hanem azt, hogy de jól nézel ki”

Az öltözékünk, a megjelenésünk tükrözi a lelkünket: azt is, ha rendben vagyunk, és azt is, ha megsebeztek. Ugyanakkor a külső gyógyíthat is: aki megismeri a saját stílusát és színtípusát, önmagára talál, és élni kezd.