Edzésértelmező kéziszótár: a bodyART

Az edzőtermek órarendjét olvasni épp olyan, mintha egy vietnámi étterem étlapjáról próbálnánk választani. Egy szót sem értünk belőle, így jobb híján rábökünk valamire, aztán csak remélni tudjuk, hogy legalább nagyjából azt kapjuk, amire számítottunk.

Sportolni vágyó ember legyen a talpán az, aki az F45, M.A.X., ViPR, piloxing, KangaBurn, bodyART vagy épp a Booty Barre titkos kódok alapján be tudja azonosítani a különböző edzésformákat, azok intenzitását vagy épp stílusát. Persze a fitneszterem honlapján van egy rövidke, szuper motiváló, mindent megígérő bemutatás, de azt sosem írják oda, hogy mondjuk a tüdődet kiköpöd majd, vagy szellemidéző törzsi táncot kell járnod, fújtatnod vagy épp hangosan hahotáznod kell majd azon a bizonyos edzésen.

Gondoltuk segítünk, és minden héten bemutatnunk egy népszerű edzésformát, hogy tudd, hogy mire számíthatsz az adott tréningeken, bátrabban kipróbálj számodra újakat, és az éppen aktuális edzettségi szintedhez, a stílusodhoz, vagy épp a hangulatodhoz illőt tudj választani.

BodyART, a testi-lelki felfrissülést keresőknek

A bodyART-ot a német táncos, koreográfus, mozgásterapeuta, Robert Steinbacher alkotta meg. A mozgásforma a jin és jang egyensúlyára, valamint a tradicionális kínai orvoslás öt elemére épül.

A bodyART ötvözi a dinamikus és statikus mozdulatokat, az izmok ritmikusan váltakozó megfeszítése és elernyesztése ad az egésznek egy hullámzó, mégis kontrollált érzetet.

Na, ha most úgy érzed, hogy ez eddig úgy hangzik, mint valami holisztikus hókuszpókusz, akkor teljesen igazad van. Pontosan így fogod érezni magadat az első edzésen. Kicsit olyan, mintha valami ősi táncot kellene járnod a tábortűz körül, mindeközben igyekszel felvenni a diktált légzési ritmust, valamint lekövetni azt a mozdulataiddal. Mikor már igazán belelendülnél végre egy mozdulatba, akkor hirtelen ki kell tartanod egy pózt, majd a következő másodpercben pedig megint minden hömpölyög tovább.

És az egésznek pontosan ez a lényege, hogy megérezzük, és felvegyük ezt a váltakozó, hullámzó ritmust, a levegő és az energiák áramlását a testünkben, miközben tökéletesen urai vagyunk saját mozdulatainknak, és azt bármikor képesek vagyunk megállítani. Nem is olyan egyszerű, és kezdetben esetlenül érezhetjük magunkat, sőt akár nevetségesen is, de akkor csak nyugodtan nevessünk.

A bodyART hasonlít, sőt építkezik is a jógára, így azoknak kifejezetten ajánlom, akik kedvelik a jóga különböző változatait, a pilatest vagy akár a meditációt, ugyanis ezen az edzésen is a testi és a lelki egyensúly megtalálása és fejlesztése a cél.

Mire számíts, ha bodyART órára mész

A bodyART-ot zenére, mezítláb, egy jógamatrac segítségével fogod gyakorolni. Az edző folyamatosan diktálja a légzés ritmusát, és közben mutatja a mozdulatokat, amik dinamikus tempóban követik egymást.

Különösebb edzettségi szint nem kell hozzá, bárki nyugodtan belevághat, de egy adag nyitottságra mindenképpen szükség van. Lehet, hogy elsőre nem tudod majd átadni magadat teljesen az élménynek, de ha kitartó vagy, akkor akárcsak a jóga gyakorlása során, egyre jobban belejössz a légzőgyakorlatokba, és a mozdulatok is egyre természetesebben jönnek majd.

A bodyART egy olyan funkcionális edzés, ami az összetett mozdulatoknak köszönhetően erősíti a tested minden egyes izmát, különös tekintettel a mély izmokra, valamint a törzs izmaira. Fejleszti a hajlékonyságot, az egyensúlyt, valamint javítja a testtartást, ráadásul kifejezetten jót tesz a keringésednek és az emésztésednek is.

A pontosan felépített edzés nemcsak a testedet, hanem a lelkedet is végigvezeti egy folyamaton. A föld elem lassú, ráhangolódó légzőgyakorlatát és mozdulatait a fa elem ébredező mozgása követi, majd a dinamikus, perzselő, a keringésedet és az elmédet is maximumon pörgető tűz elem jön, amiből már kifelé vezetnek a fém elem nyugodtabb mozdulatsorai, míg végül a víz elem relaxáló és nyújtó gyakorlatai eljuttatnak maximálisan nyugodt állapotba. Mindezt a zene is tökéletesen leköveti.

Ha igazán át tudod adni magadat ennek a mozgásformának, akkor az edzés végére ugyan rendesen elfáradsz és megizzadsz, mégis teljesen felfrissülve és feltöltődve fogod elhagyni a stúdiót. És pontosan ez a lényege a bodyART-nak. Mellékhatásként pedig megszűnik minden itt fáj-ott fáj, és reggel nem úgy tápászkodsz majd ki az ágyból, mint az Óz bádogembere, hanem hajlékony, erős és rugalmas lesz a tested. És ez nem ígéret, hanem tapasztalat.