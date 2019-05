Fogadjunk, hogy eddig nem így válogattad szét a szennyest

A szennyes szétválogatása nyilván nem a kedvencünk, de egyáltalán nem mindegy, milyen csoportokban kerülnek mosásba a ruhák. Az alapokat legtöbbször átadják az anyák a gyerekeiknek, mint hogy ne mossál feketét fehérrel, és ha jót akarsz, akkor a pirosakat távoltartod mindentől, mert könnyen rózsaszín lesz az egész szekrényed. De a profik még ennél is tovább mennek, és több szempont alapján szortíroznak mosás előtt.

A kipróbált: szortírozz szín szerint!

Fehér, világos és sötét színű ruhák külön mennek a mosásba, hogy ne színezzék össze egymást. Ez a klasszikus módszer az alapja minden mosásnak, így marad fehér a fehér és fekete a fekete. Bár a szakértő azt mondja, hogy alacsony hőfokon mehet együtt a mosógépbe a sötét és a világos ruha, mi azért tapasztalat alapján azt mondanánk, hogy inkább ne.

Az érzékeny: szortírozz kosz szerint!

A gyerek az összes homokot összeszedte a játszótéren, az edzőruhád csöpög az izzadságtól, és a férjed talpig sárosan jött haza. Az extrém koszos ruhákat gyűjtsd egy adagba, hogy ne keveredjenek azokkal a ruhákkal, amiket csak azért teszel a szennyesbe, mert egy napig rajtad voltak az irodában.

Sosem szárad meg: szortírozz méret szerint!

Ez a pont leginkább azokra érvényes, akik szárítógépben szárítják a ruhákat, mert a teregetősöknek nagyjából mindegy a mosnivalók mérete, nincsen hatással a száradási időre. A szárítógép viszont trükkös jószág, ha egy adagban szárad benne a zokni és a kétszemélyes gumis lepedő, akkor jó eséllyel nedves marad a mosott holmi. Ezért jobb, ha külön szárítod a nagy méretű cuccokat,és külön a kisebbeket.

Ha sok ember él együtt: szortírozz személyenként!

Amikor egy nagycsalád szennyesével kell elbánnod, valószínűleg minden áldott nap megy a mosógép. Ilyen esetben érdemes személyenként gyűjteni a szennyest, és külön mosni mindenkiét, így nem keverednek össze a zoknik, nem lesz probléma, hogy melyik kinek a pólója, és hol van a tiszta tesicucc. Még jobb megoldás, ha a tizenéves családtagok kimossák a saját szennyesüket.

A gyűrődés ellen: szortírozz anyag szerint!

A nehezebb anyagokat – törülközők, ágyneműk, farmerek – mosd külön a finomabb anyagoktól, hogy ne sérüljön, ne gyűrődjön annyira össze az érzékenyebb anyagú ruha. Ez azért is jó ötlet, mert a szárítás is könnyebben megy majd így, és még a szöszölődést is elkerülheted a legszebb blúzodnál.