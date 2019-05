Imádják a neten a srácot, aki elképesztő figyelmességgel lepte meg barátnőjét

A férfiak nem feltétlenül vannak tisztában azzal, mi mindent használnak a nők a fürdőben, egy brit srác azonban bebizonyította, hogy mindennek utánanéz, ha szíve választottjáról van szó.

Aaron Bryon beszerzett mindent, amire barátnőjének szüksége lehet, miután többször éjszakázott úgy nála, hogy nem készült, és kénytelen volt a férfi fürdőkellékeit használni. Aaron annak is utánakérdezett (és nézett), mik a kedvenc termékei, és azokból állította össze a kis útitáskát.

Barátnője, Teigan Dougall annyira meghatódott, hogy rögtön meg is osztotta Twitteren örömét, amire nagyon sok reakció érkezett. A csomagban egyébként az arc- és hajápoló termékek teljes palettája benne volt.

Canny believe Aaron’s made a wee overnight essentials box up for me to keep at his for when I stay 😢 so cute x pic.twitter.com/gXPaZlPPp9