Együtt váltott életmódot a túlsúlyos pár, a szexuális életük is fellendült

A 22 éves Samantha Gilmore és a 26 éves párja, Rick Stahl még tinédzserként jöttek össze. Mindketten régóta súlyproblémákkal küzdöttek, mígnem Rick 2017-ben felfedezte a ketodiétát; ez egy magas zsír- és alacsony szénhidráttartalmú étrend. A férfi M-es méretre fogyott, példáját párja is követte.

A ketodiétát azóta is tartják és heti hat napot rendszeresen edzenek mindketten. Mióta ezt az életmódot követik, nem csak könnyebbnek és energikusabbnak érzik magukat, de a szexuális életük is sokkal jobb lett, mintha csak újjászülettek volna.

A pár elmondta azt is, hogy a rengeteg pozitív változás ellenére azért még mindig vannak nehézségeik is, hiszen a fogyásuk óta csúnyán lóg rajtuk a bőr, amit nem szeretnek látni magukon. „A változás tehát nem old meg minden problémát, de mindenképpen érdemes belevágni” – jelentették ki.

