Szuperhősnap volt a suliban, ápolónőnek öltözött egy kislány

Szóhoz sem jutott a kilencéves Ruby Monaghan édesanyja, amikor lánya közölte vele, hogy az idei szuperhősnapra hétköznapi hősnek szeretne öltözni.

A kislány 26 éves unokatestvére, Becky Cheetham kapóra jött, ugyanis pont azt a munkát végzi, amit Ruby mindennél többre becsül: ápolóként dolgozik Worsley-ban.

Nine-year-old Ruby Monaghan refused to dress up as characters from comic books, and instead told her mum that she wanted to be an ‘everyday hero’ https://t.co/ISEd2cD301