Soha ne vedd le a cipőd a repülőgépen!

Heather Poole már több mint 20 éve stewardessként dolgozik, és könyvet is írt élményeiről Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama and Crazy Passengers at 35,000 Feet címmel. A kötetben elég elrettentő dolgokat oszt meg arról, hogy milyen kosz van a repülőgépeken, éppen ezért valószínűleg érdemes megfogadni a tanácsait, ha repülővel akarsz majd eljutni nyáron a vakáció helyszínére.

„Láttam már szülőket, akik az ételtartó asztalkán cseréltek pelenkát, és olyan tinit, aki lenyalta a chipset az ujjairól és úgy nyomkodta a képernyőt, hogy filmet válasszon. Pár hete pedig pont megosztott valaki egy képet a neten, ahogy egy utas első osztályon utazva feltette a meztelen lábát az előtte lévő ülés hátára” – ez csak három példa, hogy mennyi testnedvet, lábgombát és mindenféle baktériumot hagynak maguk után az utasok. Ugyanaz van a repülőgépen, mint a 7-es buszon – talán kicsit gyakrabban porszívóznak, de a láthatatlan szennyeződések szempontjából a repülőre ugyanolyan tömegközlekedési eszközként kell tekinteni, mint bármelyik másikra. Márpedig a 7-es buszon eszedbe sem jutna levenni a cipődet.

Sokszor látni, hogy mezítláb mennek ki az utasok a repülőn a vécére, amit szintén nem értek. Nem azért, mert víz lenne a padlón, hanem mert például az emberek nagy része hányni megy oda, vagy mert a légiutas-kísérők óhatatlanul is eltörnek dolgokat, és minden igyekezetünk ellenére is maradhatnak szilánkok a padlón.

Apropó, takarítás. Nyilván takarítják a repülőgépek utasterét, de azt eddig nem tudtuk, hogy milyen kevés idő áll rendelkezésre két repülés között a takarításra: „A takarítóknak maximum 10 percük van arra, hogy rendbe hozzák az utasteret két járat között. De gyakran előfordul az is, hogy csak annyi idejük van, amíg az utasok leszállnak a repülőről.”

Megoldás lehet a problémára, ha viszel magaddal saját törlőkendőt, és mielőtt elfoglalnád a helyedet, letörölgeted a saját ülésedet és az ételtartó asztalkát, ugyanis ezeket nem tisztítják minden járat után. „A légiutas-kísérők nem takarítók: általában eltüntetik a rendetlenséget, felszedik a leesett dolgokat, letörlik, ha kiömlött valami, de nem mennek át minden tálcán és ülésen tisztítóval a járatok között. És ha előtted beteg ember ült a helyeden, akkor jó eséllyel ott hagyta neked a vírusokat, ha gyereké volt az ülés, akkor piszkálta az orrát, és utána beletörölte az ülésbe a kezét, ha pedig olyan utazott ott, aki fél a repüléstől, az izzadó tenyerével szorongatta az asztalkát.”

Mindezek alapján, ha gyerekkel repülsz, főleg ne hagyd, hogy a földön csússzon-másszon, hiszen a koszos cipőkből, kiömlött üdítőkből vagy épp vérző orrokból származó szennyeződések mind ott kötnek ki a szőnyegpadlón. A repülőgép nem koszosabb, mint bármelyik busz vagy villamos, de nem is olyan tiszta, mintha otthon a nappaliban ülnél a kanapén. A helyén kell kezelni, és akkor nem lesz belőle semmiféle egészségügyi problémád.