Hasznos funkció tért vissza a Facebookra

Visszatér a Facebookra a View As Public, vagyis a Megtekintés mint funkció, melynek segítségével megnézhetjük, mit látnak a profilunkból azok, akik nem az ismerőseink.

Today, we're making it easier for people to manage their publicly visible information on Facebook with two updates: (1) we’re bringing back the “View As Public” feature and (2) we’re adding an “Edit Public Details” button directly to profiles. pic.twitter.com/zI5bVwodjp