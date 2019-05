7+1 dolog, amit rosszul tudsz a hüvelyedről – A napi többszöri tisztálkodás árthat is

Az intimhigiénia alapvető dolog, azonban tudtad, hogy túlzásba is lehet vinni? Íme a tévhitek és a tények, amiket jobb, ha időben megtudsz.

Baktériumok és gombák egyensúlya

Ha egészséges a hüvelyflórád, akkor a hüvelyedben élő baktériumok, gombák és mikroorganizmusok egyensúlyban vannak, pontosabban a tejsavtermelő baktériumok vannak túlsúlyban. Vagyis nem attól leszel egészséges, ha nincs sem baktérium, sem gomba a szervezetedben, hanem ha egyensúly uralkodik, és a savas közeg miatt nem tudnak elszaporodni.

A hüvelygomba gyakori okozója a fogamzásgátló tabletta

A hüvelyflórád, a természetes védelmi rendszered rendkívül sérülékeny, és ha a hormonszinted alacsonyabb, akkor a tejsavbaktériumok száma is csökken, a lúgos környezet pedig kedvez a kórokozók elszaporodásának. De mikor csökkenhet a hormonszintünk? A menopauza, a szoptatás és egy hormont tartalmazó fogamzásgátló is okozhat nőgyógyászati problémát: ilyenkor a petefészek nem termel hormont, ami egyenes út lehet a gombás fertőzésekhez. Azért, hogy megelőzd a fertőzéseket – és véget vess a macerának –, próbáld ki a hormonmentes spirált!

Gyenge medencefenéki izmok és a hüvelyfertőzés

A hüvelyed egészsége a medencefenéki izmoktól is függ. Ha a medencefenéki izmok nem elég erősek, könnyen észre veheted: egy tüsszentésnél, később egy nehéz szatyor megemelésénél vizeletszivárgást tapasztalhatsz, a végbélzáróizmok gyengeségét pedig eleinte széltartási gondok jelezhetik. De a hüvelyed tónusának csökkenése is előrevetítheti, hogy valami nincs teljesen rendben: ilyenkor nem sokkal a behatolás után tágnak érzed a hüvelyedet, és szeretkezés közben könnyebben áramlik be levegő, ami kellemetlen hangot ad. Ha renyhék az intim területek izmai, az uszodában könnyebben szivárog víz a hüvelyedbe, ami fertőzésekhez vezethet. De ne keseredj el, a medencefenéki izmokat erősítheted Kegel-gyakorlatokkal!

Ártalmas antibiotikumok

Az antibiotikumok indokolatlan használata több szempontból sem ajánlott. Kifejezetten káros lehet, ha előző alkalommal, amikor beteg voltál, a háziorvosod antibiotikumot írt fel, a maradékot pedig egy későbbi betegség alkalmával beszeded, hogy elkerüld a betegséget. Ezzel többet árthatsz, mint gondolnád, ugyanis az antibiotikumok hatására csökken a tejsavbaktériumok száma, aminek következtében fokozott hüvelyváladékozás jelentkezhet, így könnyen a nőgyógyászati rendelőben találhatod magad. Azért, hogy ezt megelőzd, csak az orvosod tanácsára szedj antibiotikumot, utána pedig probiotikumot és a hüvelyed védelme érdekében tejsavbaktériumot tartalmazó hüvelykapszulát is használj.

A tisztálkodást is túlzásba lehet vinni

Mivel a hüvely természetes módon tisztul, ezért ha egészséges vagy, nincs szükség irrigáló szerekre, sem napi többszöri mosakodásra. A színes-szagos kemikáliák könnyen felboríthatják a természetes savas közeget, mivel kimossák a hüvelyváladékot, és megbontják a mikroorganizmusok egyensúlyát, azaz a gombák és a baktériumok könnyen elszaporodhatnak. A legjobb, ha illat- és színezékmentes szappant használsz, amely nem antibakteriális, vagy hipoallergén, savas pH-jú tisztítógélt. Az irrigálók hasznosságára sincs semmilyen orvosi bizonyíték, még akkor sem, ha te tisztábbnak érzed magad tőlük. Sőt, növelik a gyulladások, a bakteriális fertőzések, valamint még a méhen kívüli terhesség kockázatát is. Antibiotikumkúra után javasolhatja a nőgyógyászod az irrigálást és ezzel egyidejűleg a tejsavbaktérium pótlását.

A hüvelyváladék természetes

A tisztálkodást is túlzásba lehet vinni. Jó, ha tudod, hogy a hüvelyfolyás természetes: a méhnyak mirigyhámja termeli, színtelen, azonban a fehérneműn sárgás színezetű. A váladék mennyisége más lehet attól függően, hogy milyen menstruációs ciklusban és életszakaszban járunk. Peteéréskor például több, utána sűrűbb a váladék.

A tisztasági betét fertőzéseket is okozhat

Ha természetes hüvelyfolyásod van, akkor a tisztasági betétek mindennapos használata miatt könnyen megbetegítheted a hüvelyedet. Ilyenkor ugyanis a plusz egy réteg akadályozza a hüvely szellőzését, nem engedi levegőzni, ezzel ideális közeget teremtve a gombák elszaporodásához. Ha a váladék színe és a szaga változik, továbbá viszketést is tapasztalsz, fordulj orvoshoz!

Az sem mindegy, milyen fehérneműt viselsz

Ha egészséges hüvelyt szeretnél, és nem akarsz újra és újra a nőgyógyászati rendelőben ücsörögni, jobb, ha a tangát mellőzöd. De a műszálas csipkecsodák sem tesznek jót sem a bőrnek, sem a hüvelyflórának. A legegészségesebb a kényelmes, nem túl szűk pamutbugyi, amit érdemes a többi ruhától külön mosni.