Ha ilyen a vágódeszkád, dobd ki azonnal!

A konyhapultot letisztítod, az edényeket elmosogatod, odafigyelsz, hogy a zöldségeket ne mosatlanul főzd meg, de hányszor vizsgáltad meg eddig a vágódeszkáidat és fakanalaidat? Főleg azokat a darabokat, amiket még a nagymamádtól örököltél. A vágódeszka akkor az igazi, ha fából van, úgyhogy nem akarunk lebeszélni róla semmiképpen, de oda kell rá figyelni, mert akár fertőzések melegágya is lehet minden faeszköz a konyhában.

Amikor repedések jelennek meg a vágódeszkán, akkor cselekedni kell!

A repedések több okból is kialakulhatnak a faeszközökön. Lehet, hogy betetted a mosogatógépbe, ami túl magas hőmérsékleten mosogatta el. Vagy az is lehet, hogy egyszerűen csak kiszáradt a fa, mert nincs megfelelően kezelve a felülete, amitől apró repedések jelennek meg rajta. Az a probléma a legkisebb repedéssel is, hogy ott megülnek az ételmaradékok, akármennyire is elsikálod a deszkát, innen már csak egy ugrás, hogy elszaporodjanak benne a baktériumok.

Mit tegyél?

Két lehetőség van, ha repedést fedezel fel a vágódeszkán vagy más faeszközön: kidobod, vagy megjavítod. A fakanalak esetében a kidobást ajánlanánk inkább, mivel nem egyenes a felületük, ezért nehezebb a javításuk. De a vágódeszkáknál működik az, ha veszel fagittet és azzal kitöltöd a repedéseket, így elejét véve, hogy tovább repedjenek és hogy megüljön bennünk az ételmaradék.

Azért arra figyelj, mielőtt nekiállsz a javításnak, hogy mekkora az a bizonyos repedés. Az ajánlás szerint, ha két milliméternél szélesebb a mélyedés, akkor nem szabad már javítani, jobb megszabadulni a deszkától.

Hogyan előzd meg a repedéseket?

A leghatékonyabb megelőzés, ha mindig kézzel, langyos, enyhén mosogatószeres vízzel mosogatod el a vágódeszkát, fakanalat, nem dobod be a mosogatógépbe, mert a túl magas hőmérséklet nem tesz jót a faeszközöknek. Időről időre pedig érdemes lekezelni őket méhviasz és ásványi olaj keverékével, hogy megvédd a vágódeszkát a kiszáradástól.