A végletekig ment egy férfi, hogy felvegyék álmai munkahelyére

„Kedves vezetők és HR-esek a Walt Disney Worldnél, tapasztalt asszisztens keres álláslehetőséget önöknél. Ezek az elérhetőségeim:(…)”

A felirat egy, az orlandói Walt Disney World közelében lévő óriásplakáton olvasható, a megrendelő pedig egy New York-i férfi, Brandon Fox.

Fox korábban már dolgozott a Disney Worldnek mint karakterasszisztens, majd karaktervezető is volt. Sőt, egyszer ő maga vezette az egyik felvonuláson az élménypark kamionját. Fox 2012-ben költözött New York-ba, de hajlandó lenne visszaköltözni Floridába a Disney kedvéért.

„El nem tudom képzelni, mennyi jelentkezést kapnak” – nyilatkozta a Fox Newsnak a férfi, aki már többször elküldte életrajzát, eddig sikertelenül.

Úgy tűnik, a cég, bár értékelte az ötletet, továbbra is a hagyományos utat javasolja a jelentkezőknek. Mindenesetre Fox már ennek is örül, ahogyan annak is, hogy egy másik férfi felhívta azzal, hogy nagyon jó ötletet adott neki az óriásplakáttal, így fogja megkérni barátnője kezét.