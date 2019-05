12 éve integet az ablakából az iskolásoknak, több száz gyerek lepte meg

Több száz gyerek meghatóan szép gesztussal lepte meg az idős hölgyet, aki 12 éve integet az ablakából. A 88 éves asszony 2007-ben költözött a férjével Comox településre a kanadai British Columbiában, és kialakult egy kedves szokásuk: minden reggel csupán kedvességből integettek a háza előtt elhaladó iskolásoknak.

Tinney Davidson a férje halála után sem szakította meg a hagyományt. Elmondása szerint szerette nézni az elhaladó gyerekeket, s amikor visszanéztek rá, elkezdett integetni nekik. S azóta, immár 12 éve integet naponta az iskolásoknak, akik ugyan csak látásból ismerik az idős nénit, ám most mégis egy szép gesztussal lepték meg.

For over a decade, Tinney Davidson waved out the window of her Comox home to students on their way to school. Now she's moving away, so the students gave her a proper send-off.



