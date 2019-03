Énidőről csak álmodhatnak a magyar nők

Nőnapi felmérés készült a férfiak háztartásban nyújtott segítségéről és a (nőnapi) ajándékozásról. A párkapcsolatban élő nők több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy partnere kedveskedik neki március 8-án és emellett születés- és névnap vagy karácsony alkalmából is – világít rá a Nielsen közvéleménykutatása.

A felmérésben a férfiak házimunkában vállalt szerepét is boncolgatták, kiderült, hogy a magyar férfiak több mint fele veszi ki részét az otthoni munkából. Segítségük ellenére a nők többsége még így is heti több mint nyolc órát tölt házimunkával, énidőre pedig csak heti egy-két óra jut, az is csak 20 százalékuknak.

A munkamegosztás terén a férfiak elsősorban a bevásárlásban, a kukaürítésben, porszívózásban és felmosásban segítenek, míg az uzsonnakészítés, a gyerekek fuvarozása, a mosogatás és a főzés már a nőkre marad. Bár a legkevesebb segítséget a nők a mosásban és teregetésben várhatják el párjuktól, tízből nyolc nő mégis büszkén mondhatja el, hogy kedvese rendszeresen segít neki a ház körüli munkákban.

Kiemelt kép: iStock